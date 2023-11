Uno de los pilares esenciales del Estado social y democrático de Derecho en el que se constituye constitucionalmente España (art. 1 CE) es, sin duda, la igualdad de todos los españoles ante la Ley (art. 14 CE): igualdad en derechos, obligaciones y, también, lógicamente, igualdad en la responsabilidad que tenemos que asumir por nuestros hechos delictivos; principio de igualdad que nuestra Carta Magna eleva a la categoría de valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1 CE), junto con la libertad, la justicia y el pluralismo político.

La grandeza del Estado democrático de Derecho no radica sólo en la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, sino en algo mucho más importante, que constituye una premisa previa para la igualdad: la garantía que representa que, además de los ciudadanos como destinatarios de la Ley, también los poderes públicos están sujetos a la Ley, a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico (art. 9 CE), sujeción que alcanza naturalmente a los jueces y magistrados como integrantes del poder judicial, a quienes corresponde exclusivamente el ejercicio de la potestad jurisdiccional, quedando sometidos únicamente al imperio de la Ley (art. 117.1 CE).

Si no se respetan estos principios básicos, estas reglas esenciales de las que la sociedad se dota para la resolución de conflictos dentro del Estado democrático de Derecho, mediante el sometimiento de todos (ciudadanos, poderes públicos y jueces) a la Ley, lo que queda es el caos y la arbitrariedad.Pues bien, la "Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña" presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Mesa del Congreso para eximir de responsabilidad a determinados ciudadanos constituye, desde un punto de vista estrictamente jurídico –omitiendo cualquier consideración de orden político– la máxima expresión de la arbitrariedad de los poderes públicos en la aplicación de la Ley, quebrantando el principio básico de igualdad de todos los españoles ante la Ley, lo que supone un gravísimo ataque al Estado democrático de Derecho.

Mediante la proposición de Ley de Amnistía determinados ciudadanos que han cometido determinados delitos quedan eximidos de toda responsabilidad por sus actos, de suerte que dejan de quedar sujetos a la Ley, dejan de quedar sometidos a la potestad jurisdiccional de los jueces y tribunales, a diferencia de cualquier otro ciudadano que, por esos mismos hechos, quedan sujetos a la responsabilidad penal. Es decir, mediante la proposición de Ley de Amnistía, el Estado, aplicando principios de oportunidad política ajenos al Derecho Penal, renuncia a la aplicación de la Ley, conculcando el sagrado principio de legalidad y de seguridad jurídica, que legitiman el ius puniendi del Estado, frente a la arbitrariedad.

Esta es la extraordinaria gravedad de la Ley de Amnistía: lo que representa, pues eleva arbitrariamente a la categoría de no sujetos a la Ley, ni a los tribunales, esto es, por encima de la Ley y de los tribunales, a determinados ciudadanos frente al resto de los mortales, lo que resulta incompatible con un Estado democrático de Derecho.

Pero, además, mediante la Ley de Amnistía se sustrae del control del Poder Judicial la función esencial en un Estado de Derecho de juzgar, con independencia y con sujeción únicamente al imperio de la Ley, los hechos delictivos cometidos por determinadas personas, a las que alcanzaría el privilegio de la impunidad, como consecuencia de la imposición de otro poder del Estado, el legislativo, para mantener el poder ejecutivo, que de este modo consigue burlar una competencia que en un Estado de Derecho corresponde en exclusiva al Poder Judicial: la competencia de juzgar y ejecutar lo juzgado. Se quiebra el principio de división de poderes, esencia de la democracia, mediante un fraude de Ley.

Para intentar salvar el escollo de la constitucionalidad de la norma, la proposición de Ley de Amnistía utiliza el subterfugio de evitar establecer un ámbito subjetivo (es decir, definir las personas a las que resulta de aplicación), para establecer únicamente un ámbito objetivo (es decir, definir los actos que quedan amnistiados), de suerte que se crea la apariencia de que no se vulneraría el principio de igualdad. Sin embargo, basta comprobar la naturaleza de los actos y el amplísimo catálogo de los delitos que constituyen (artículo 1 de la proposición de Ley: delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos o resistencia, prevaricación, entre otros) para identificar a sus destinatarios: los autores de "actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos".

Y todo ello, con el argumento de las referencias al contexto jurídico y político del conflicto (véase la Exposición de Motivos de la proposición de Ley de Amnistía) como causas de justificación de la conducta, lo que debe procurar todavía mayor rechazo, porque todos los delitos siempre tienen detrás un conflicto y un contexto, que pueden explicar la acción, pero nunca justificarla como un fin legitimador.

No hay mayor prueba de la desigualdad que el hecho de que las mismas conductas constitutivas de los mismos delitos de desobediencia, atentado, malversación o prevaricación, por ejemplo, estarían penadas para todos los ciudadanos, pero exentas de responsabilidad para los beneficiarios de la Amnistía; hablando en román paladino: una patada a un policía deja de ser un delito de atentado si quien le pega la patada al policía lo hace so pretexto de reivindicar con su acción la independencia de Cataluña, que se erige así en una causa de justificación que legitima la conducta.

Para quienes tenemos la fortuna y el privilegio de dedicamos a servir desde nuestras responsabilidades profesionales, humildemente, a la extraordinaria causa de la Justicia, abogados, jueces, fiscales, etc, para quienes sostenemos que el Derecho es el único camino de conduce a la Justicia, la proposición de Ley de Amnistía quebranta todo aquello en lo que creemos, menoscaba la fe en la Justicia. Todos los abogados hemos tenido duras experiencias profesionales de recibir sentencias que hemos entendido injustas, pero que nuestros clientes han acatado, pues lo que distingue la convivencia propia de las sociedades democráticas civilizadas frente al caos es el cumplimiento y sometimiento a la ley y a las resoluciones de los tribunales.

Con estas premisas, en mi criterio, ninguna duda puede haber sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, si no formalmente al menos materialmente; en todo caso, siendo consciente de que detrás de cada jurista hay una interpretación diferente de la norma y que incluso el Tribunal Constitucional podría resolver en un sentido u otro dependiendo de la interpretación que hagan sus miembros, lo cierto es que el filtro de la idoneidad de la Ley no puede limitarse a su constitucionalidad, sino a todo lo que representa, por lo que incluso si la Ley fuera declarada constitucional, en tal caso, sin duda habría que reformar la Constitución, porque no habría sido suficiente para garantizar la igualdad, el sometimiento a la Ley, la separación de poderes y, en definitiva, el Estado democrático de Derecho, que habrían sido burlados por la Ley de Amnistía.

Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de la opinión que omito y dejo para otros comentaristas sobre el hecho de que la proposición de Ley sea consecuencia de un pacto suscrito con quienes van a resultar los posibles beneficiarios de la amnistía, para conseguir unos objetivos políticos a costa de deslegitimar la actuación del Estado y la intervención del poder judicial, sobre los que se levanta un infame halo de sospecha.