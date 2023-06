LOS pactos con Vox han provocado muchos nervios. Malestar, incomodidad, decepción, intranquilidad… El acuerdo al que se llegó en Valencia, con un torero como vicepresidente y consejero de Cultura, y dos consejeros más, uno que se ocuparía de Agricultura y otro de Justicia e Interior, hicieron saltar las alarmas.

Pero sobre todo se vivió una auténtica inquietud, un desasosiego, una revolución, cuando se conoció el texto que plasmaba el acuerdo de Gobierno: estaba impregnado del "lenguaje Vox", con las exigencias tradicionales de Vox, entre ellas las relacionadas con la ley de violencia de género, que desde tiempos inmemoriales Vox quiere transformar en una ley de violencia intrafamiliar.

Miembros destacados del PP no ocultaban su preocupación, porque además llovía sobre mojado: la lista de Madrid al Congreso de los Diputados causó rechazo generalizado.

El número dos de esa lista siempre ha sido, en todos los partidos, para una figura muy destacada, que habitualmente se daba por hecho que ocuparía la vicepresidencia en el caso de que ese partido formara Gobierno. Feijóo sin embargo colocaba a Marta Rivera de la Cruz, una escritora que se ocupó de Cultura en el Gobierno de Ayuso, ex de Ciudadanos y no militante del PP, y no contaba con ex carácter especialmente expresivo y arrollador.

La figura más destacada profesional y políticamente hablando era Pablo Vázquez, pero poco conocida fuera de Galicia. Se consideraba una buena idea mantener a Cayetana Alvarez de Toledo en el Congreso a pesar de su personalidad excesivamente independiente, que contaba con muy buena cabeza y gustaba al ala más conservadora del partido, y se aceptó con naturalidad la inclusión de las dos mujeres más importantes en la vida política de Feijóo en los últimos 30 años, su jefa de Gabinete Marta Varela y su jefa de todo lo relacionado con la comunicación, Mar Sánchez. Pero todo el mundo se preguntaba lo mismo: ¿con estas mimbres pretende Feijóo formar su Gobierno si consigue ser presidente?

EL PLANTE DE MURCIA

Esa pregunta, generalizada, se convertía en un elemento de máxima preocupación a medida que llegaban las noticias de Valencia. Se arrebataba al PSOE un auténtico bastión, pero había dudas sobre si se trataba de una buena operación. Por no mencionar que el crecimiento palpable del PP no solo se debía al llamado efecto Feijóo sino también al número considerable de votos de Ciudadanos y a docenas de miles de votantes socialistas que abominaban de las políticas de Pedro Sánchez. ¿Aceptarían los pactos con Vox? En los despachos de la calle Génova se seguía el minuto y resultado de las negociaciones con Vox y los acuerdos a los que llegaba Carlos Mazón, llamado a ser el nuevo presidente del Gobierno valenciano.

El propio Feijóo, que vive 24 horas diarias dedicado a la campaña, sacaba tiempo para tranquilizar a los suyos: confiaba en Mazón, con el que mantenía contacto casi permanentemente, y era necesario conocer la trastienda para comprender lo que suponía el pacto con Vox, más allá de lo importante que era gobernar en Valencia.

Educación seguiría en manos del PP, tema clave en una comunidad que había sido "colonizada" lingüísticamente por el catalán, con la aceptación de Ximo Puig. Los gobiernos autonómicos no tenían competencias en Justicia más allá de lo referido a sus funcionarios, ni Interior competencias policiales excepto en las autonomías con policía autonómica. La gestión de la violencia de género quedaría en manos del PP, y había un asunto más a tener en cuenta: el PP gobernaría el ayuntamiento de Valencia sin la participación de Vox. Una capital clave para cualquier partido … y con importante vida cultural.

El mismo jueves en el que Mazón acordaba el Gobierno con Vox, el presidente de Murcia López Miras se plantaba ante el partido de Abascal: no tenía la menor intención de contar con consejeros de Vox en su Gobierno y, si no lo apoyaban en la investidura, no dudaría en convocar elecciones. Miras estaba dispuesto a llegar a pactos puntuales a lo largo de la legislatura, y si los parlamentarios de Vox jugaban a la contra y votaban con la izquierda, que se atuvieran a las consecuencias. Ese mismo mensaje se trasladaba a alcaldías de difetrentes regiones, con el resultado de que Vox cedió, y el PP se ha hecho con las alcaldías de las ocho capitales andaluzas.

De Barcelona llegaba una buena noticia: En Comú se negaba a apoyar al socialista Collboni si en el pacto entraba el PP. Una tranquilidad para el PP, con los socialistas exigiendo que le diera sus cuatro votos para impedir así que fuera alcalde un independentistas, Xavier Trias. El PP había prometido ayuda siempre que Collboni no gobernara con el partido de Ada Colau.

EL GOBIERNO DE FEIJÓO

El lunes es el último día para presentar las listas electorales y el PP no piensa hacer modificaciones en las ya conocidas, incluida la de Madrid. Ha metido mucha mano Isabel Díaz Ayuso, no solo como presidenta del Gobierno madrileño sino porque, en contra de lo que transmiten algunos medios, la relación con Feijóo es muy estrecha y de plena confianza. En lo político, porque Feijóo sabe lo que aporta Ayuso al PP, que es mucho, más allá del gobierno de Madrid; en lo personal, se entienden muy bien aunque no sea más que porque con ellos se cumple el dicho de que los extremos se tocan. Son muy distintos, lo asumen, y aceptan mutuamente sus diferencias de carácter e incluso de planteamientos políticos.

El PP sigue preocupado a pesar de las últimas noticias respecto a Vox, que les ha tranquilizado algo, pero ese estado de ánimo no ha preocupado a su capacidad de movilización, que está siendo máxima. Lo reconocen incluso los socialistas, que confiesan su preocupación por la falta de entusiasmo de los suyos y dicen que se debe al resultado de las municipales y autonómicas, que ha sido dramático para el PSOE.La gente de Feijóo ha dado prioridad a hacer un último esfuerzo en la campaña electoral, en la que piensan dejarse la piel para que Feijóo pueda gobernar. ¿Con quien?

Esa es la pregunta que se hacen propios y extraños, y en el PP no hay respuesta, aunque sí percepciones.Feijóo no suelta palabra, pero quienes le conocen tan bien que incluso saben interpretar sus silencios creen que su objetivo es gobernar en solitario. Para eso necesita contar con un buen número de escaños y que Vox consiga suficientes como para alcanzar entre los dos partidos la mayoría absoluta pero sin que los escaños de Vox sean tantos que les lleve a exigir lo que Feijóo prefiere no dar asientos en la mesa en la que se reúne el Consejo de Ministros.

Su aspiración es un pacto de legislatura con Vox que permita la estabilidad de su gobierno –si consigue gobernar–, cediendo en algunas cuestiones que le pida Vox que no vayan contra los principios del PP y que permitan a Vox contentar a sus seguidores. Por otra parte, gobernar significa tener a disposición de los colaboradores multitud de cargos importantes y con peso político… sin necesidad de ocupar sillones ministeriales.

En cuanto al propio Gobierno de Feijóo, su propósito –creen esos que interpretan hasta sus silencios– es que sea muy fuerte en lo económico, liberal en políticas sociales y formado por personas con trayectoria y con responsabilidades de gestión.

Es probable que varios de los miembros de ese Gobierno no se encuentren en las listas al Congreso que serán oficiales el próximo lunes. Los ministros tendrán escaño en el banco azul, ha dicho Feijóo, y se supone que mantiene esa idea, que los gobernantes tienen que dar prioridad a gestionar, sin tener la agenda condicionada por votaciones parlamentarias que no siempre son decisivas.

Quedan cinco semanas para las elecciones generales. En el PP se han vividos momentos decepcionantes por las negociaciones con Vox, pero lo que importa en la sede de la calle Génova es conseguir el mayor número de escaños posibles… y que, si gobierna Feijóo, no esté limitado por las exigencias que pueda presentarle otro partido.