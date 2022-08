Ribera habla de "dar un margen" para cumplir las medidas de ahorro energético

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cree que no se impondrán multas "inmediatamente" a aquellos espacios públicos que no cumplan las medidas de ahorro energético, y ha dicho que habrá que "dar un margen" a los propietarios para que sigan la normativa.

No obstante, "si pasan los días y eso no está ocurriendo, o si mañana hay un problema serio porque en algún sitio no se aplica masivamente ninguna medida", el Ejecutivo contactará "inmediatamente" con la comunidad autónoma en cuestión sin esperar "meses ni semanas", ha advertido este martes en la SER.

Según Ribera, la implantación del nuevo plan de ahorro energético -cuyas medidas de limitación del termostato en determinados espacios públicos y apagado de escaparates entran en funcionamiento este miércoles- es "un proceso en el que lo que importa no es sancionar, sino encauzar la voluntad de aportar al esfuerzo colectivo".

La ministra ha admitido que, a diferencia de las superficies de mayor tamaño y las grandes compañías, que tienen "una capacidad de puesta en marcha inmediata", es "posible" que los pequeños comercios experimenten dudas o dificultades, de ahí que haya que dar "un margen".

"No creo que nadie vaya a imponer multas inmediatamente. Tendrá que haber un apercibimiento, preguntar por qué no se están aplicando y, de forma proporcionada, ir adoptando medidas", ha explicado la vicepresidenta tercera.

En este sentido, ha defendido que "hay que vigilar el cumplimiento (de las normas), pero también favorecerlo, no sancionar inmediatamente".

Ahora bien, ha aclarado, "si pasa el tiempo y no pasa nada, habría que pensar en cuáles son los recursos y si lo que se corresponde es plantear un conflicto de competencias negativo si se constata que la Administración autonómica pretende no aplicar la norma".

Confía en la convalidación en el Congreso

La titular de Transición Ecológica se ha referido además al motivo por el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no convoca una conferencia de presidentes autonómicos, tal como pide el PP.

"No tenemos ningún plan de contingencia sobre la mesa, estamos a la espera de que nos manden sus propuestas y cuentan con los cauces de información adecuados", ha apuntado Ribera, que ha recordado que Sánchez ya ha ofrecido "varias comparecencias" sobre este tema.

En opinión de la ministra, que confía en que los grupos parlamentarios apoyen la convalidación del real decreto ley en el Congreso de los Diputados, la oposición está jugando a "un juego en espiral".

Especialmente crítica se ha mostrado con la Comunidad de Madrid, una de las cinco que, durante la reunión telemática mantenida en la víspera, solicitó la retirada del texto al igual que Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia, todas gobernadas por el PP.

"Nadie había pedido apagar Madrid porque que esté iluminada no depende de la Administración General del Estado", ha afeado Ribera, que ha aseverado que en el encuentro con los máximos responsables autonómicos de Energía, Industria y Comercio "no hubo dudas ni propuestas", solo "voluntad de imponer la retirada".