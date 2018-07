Rivera: "Estamos peor que hace dos meses y urgen elecciones"

El presidente de Ciudadanos (C's) tiene claro que el país no está mejor que hace dos meses, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, sino que la situación ha empeorado en Cataluña, también económicamente y en materia de regeneración, por lo que ha apremiado a celebrar elecciones.

Elecciones porque, a juicio de Albert Rivera, es imposible gobernar España con los que quieren "liquidar" el país y esto no se le ocurriría a nadie salvo a un presidente "desesperado" por conservar el poder, subrayó el líder de C's en el Congreso para hacer balance de una legislatura que ve que está "en los minutos de descuento". Cree además que los españoles, en diferentes encuestas, muestran también ese deseo de que se celebren comicios cuanto antes para que haya un Ejecutivo fuerte que no tenga sus políticas condicionadas "por Torra, los separatistas y los populistas".

Pedro Sánchez, señaló, tiene que "pisar la realidad" y saber que la legislatura está agotada porque no hay leyes ni techo de gasto ni mayorías parlamentarias, aunque no se aventuró a pronosticar si la situación podría obligar al presidente a convocar comicios en otoño o en un año.

A la vista de esta situación, Rivera aseguró que no sólo no se arrepiente de haber votado en contra de la moción de censura de Sánchez, sino que volvería a hacerlo "con las dos manos" porque sus políticas no son compatibles con las del PSOE. Estos dos meses, recalcó, ponen de relieve que C's no podía apoyar a Sánchez, aunque si éste hubiera accedido a negociar una fecha electoral "posiblemente hubiera sido distinto".