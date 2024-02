ERC afirma que el PP les propuso pactar una investidura de Feijóo y declinaron

"Después de las elecciones españolas, vino un diputado del Congreso de los Diputados a proponer que habláramos. Un diputado llamado Carlos Floriano se dirigió a Teresa Jordà", ha explicado en una entrevista de este martes en Ser Cataluña recogida por Europa Press.

"Ellos querían conformar una mayoría y nosotros le respondimos que nosotros no hablamos con el PP y que no. Que gracias, pero que no", ya que desde ERC entendían que solo había la posibilidad de conformar un bloque progresista en la Cámara Baja.

En este sentido, ha relatado que los republicanos continuaron "haciendo posible lo que hoy existe, que es esta mayoría política que trabaja desde un punto de vista social", en referencia al bloque que permitió la investidura del entonces candidato del PSOE y ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asimismo, ha criticado que el PP es el partido que "en el 2016 y el 2017, no solo no ofrece diálogo, sino que promueve que la vía del debate político sea la criminal" y el partido que, según Rovira, alimenta que la Fiscalía acuse a los independentistas de rebelión, después de sedición y ahora de terrorismo.

"Esto es el PP. ¿Qué tenemos en común con el PP? No tenemos nada en común con el PP.", ha señalado la secretaria general de ERC, que también ha acusado a los populares de presentarse a todas las elecciones autonómicas haciendo discursos en contra de Catalunya y los catalanes, en sus palabras.

Al preguntársele por qué Junts se reuniese con el PP tras las elecciones generales del 23 de julio, ha indicado que ello es algo que tienen que explicar los posconvergentes: "Lo que haga Junts creo que debe explicarlo Junts".

Por su parte, ha sostenido que desde ERC han de poder explicar con transparencia las relaciones políticas que mantienen para poder trabajar con "transparencia y coherencia" los posibles acuerdos.