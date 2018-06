Sáenz de Santamaría: "Mis adversarios son socialistas, populistas e independentistas"

La candidata a presidir el PP Soraya Sáenz de Santamaría ha mostrado en Melilla su "compromiso firme" con representar una candidatura en positivo y con la máxima generosidad, ya que sus adversarios, ha dicho, son "los socialistas, los populistas y los independentistas".

"Dentro del partido, todos somos compañeros", ha afirmado Sáenz de Santamaría al responder a los periodistas sobre el planteamiento de María Dolores de Cospedal de consensuar una sola candidatura tras la primera vuelta del proceso de elección del sucesor de Mariano Rajoy.

La exvicepresidenta del Gobierno no se ha posicionado al respecto y se ha limitado a reiterar que se ha comprometido con sus compañeros de partido a que siempre actuará "en positivo, con generosidad y siempre construyendo".

Sáenz de Santamaría, que ha visitado Melilla en su tercer día de campaña, ha destacado que su intención es explicar lo que quiere hacer si llega al liderazgo del partido y "empezar a poner de manifiesto los problemas que está generando Pedro Sánchez en España".

"Me presento porque creo que puedo ganar las siguientes elecciones a Pedro Sánchez y puedo ayudar al PP de Melilla, al PP de Ceuta y al PP de toda España a ganar las elecciones autonómicas y municipales", ha asegurado Sáenz de Santamaría.

También ha afirmado que es "una persona de trabajar en equipo" y que éstos sean, además de fuertes, integrados por personas de diferentes procedencias porque de esa manera "pueden aportar".

Tras rehusar hablar de los programas de sus rivales, ha mostrado su convicción en que el proyecto del PP se sustenta en la unidad de España, la defensa de la libertad y la igualdad de oportunidades, así como en la necesidad de preservar el crecimiento económico y aplicar sentido común y sensibilidad a políticas como la migratoria.

La ex vicepresidenta, que ha llegado a Melilla acompañada por el ex ministro de Educación y ex portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha participado posteriormente en un acto con afiliados en el Palacio de Exposiciones y Congresos, donde ha puesto énfasis en la "generosidad".

"El día 21 no hay que preguntarle a nadie en qué candidatura estaba, sino 'cómo vas a trabajar para ganar las elecciones'", ha dicho antes de apuntar que esa es "la única pregunta" que cabe al ganador de las primarias tras el Congreso Extraordinario del PP.

Sáenz de Santamaría ha insistido ante el público en que se ve capaz de ganar a Pedro Sánchez en unas elecciones, y ha avanzado que si llega a la Presidencia del PP, lo primero que hará será recordarle que tiene 84 escaños frente a los 134 del PP y que ha logrado ser presidente del Gobierno con "un super equipazo para hacerle daño a España" formado por populistas e independentistas.