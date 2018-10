Sáenz de Santamaría, nuevo miembro del Consejo de Estado

El Consejo de Ministros ha nombrado este viernes a la ex vicepresidenta del anterior Gobierno del PP Soraya Sáenz de Santamaría consejera electiva del Consejo de Estado por un mandato de cuatro años.

También ha nombrado nuevos consejeros electivos del supremo órgano consultivo del Ejecutivo a la ex presidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, al ex senador de ICV Jordi Guillot y a la ex magistrada del Constitucional Elisa Pérez Vera, la primera mujer que fue rectora de una universidad pública en España.

El Consejo de Ministros renueva también el mandato de otros consejeros electivos que ya ejercen esta función en el Consejo de Estado. Es el caso del ex ministro de Justicia del PP José María Michavila, el ex presidente del Senado Juan José Laborda (PSOE), el ex ministro de UCD Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona y la filósofa Amelia Valcárcel.

Salen en cambio, por haber caducado su mandato y no ser renovados, las ex ministras del PP con José María Aznar Ana Palacio e Isabel Tocino; el abogado del Estado y ex diputado de Unió (UDC-CiU) Manuel José Silva Sánchez; y la ex defensora del Pueblo María Luisa Cava de Llano.

Se mantiene por el momento como consejero electivo el socialista ex tremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ya que pertenece al cupo reservado a los ex presidentes autonómicos.

A lo largo de su historia, el Consejo de Estado, organismo que asesora al Gobierno pero independiente de él, se ha caracterizado por mantener una composición plural y diversa entre sus miembros, de manera que los distintos ejecutivos han ido nombrando miembros del órgano asesor a distintos perfiles que podían o no ser cercanos a su ideología.