Sánchez y Feijóo se acusan de incumplir la Constitución y ponerla en riesgo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al PP de incumplir la Constitución al no renovar el Consejo General del Poder Judicial, mientras que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, lo ha responsabilizado de la "amenaza" que en su opinión vive ahora la carta magna por las alianzas con el independentismo.

Los reproches cruzados entre Sánchez y Feijóo han marcado la celebración del 44 aniversario de la Constitución, en la que la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha hecho un nuevo llamamiento a la concordia y al respeto entre políticos en su discurso pronunciado a las puertas de la Cámara Baja.

"La ciudadanía espera de sus representantes que la palabra se utilice para argumentar, no para herir; para proponer, no para ofender; para construir, no para zaherir. En nuestras manos está no defraudar esa confianza", ha dicho en presencia de Sánchez, varios ministros, líderes de partidos, diputados, senadores, presidentes autonómicos y altas autoridades del Estado.

Pero pese a estas palabras, tanto Sánchez como Feijóo han aprovechado la ocasión para remarcar sus diferencias y criticarse mutuamente en el acto, celebrado en un contexto preelectoral y donde no se les ha visto charlar ni saludarse en público.

En concreto, Sánchez ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del PP para que cumpla con la Constitución y deje de bloquear el Poder Judicial, porque cree que mientras no lo haga no puede dar lecciones de constitucionalismo.

Y ha resaltado que "pese al ruido y la crispación de quienes nada tienen que ofrecer a los españoles" y a la situación general que vive el mundo, España está avanzando.

Por su parte, Feijóo ha apelado a los votantes del PSOE para dejar atrás la "amenaza" que a su juicio vive ahora la Constitución al recaer la gobernabilidad de España en las alianzas del Gobierno de Sánchez con el independentismo.

"Millones de votantes socialistas y millones de votantes del PP nos vamos a dar la mano en las urnas y también con un nuevo PSOE retomaremos los consensos que han guiado a España en los últimos 44 años", ha recalcado Feijóo, que además ha acusado al Gobierno de tener "intervenido" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al haber limitado sus competencias.

El bloqueo de este órgano, que lleva cuatro años en funciones, ha vuelto a sobrevolar la celebración del día de la Constitución, al que han asistido el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y Rafael Mozo, que sigue como presidente del CGPJ en sustitución de Carlos Lesmes tras su dimisión el pasado mes de octubre.

Ningún representante de Vox ha acudido al acto institucional pero sí al izado de bandera celebrado a primera hora frente al Congreso en lugar de en la plaza de Colón, como hasta ahora, aunque el partido de Santiago Abascal se ha reivindicado como el máximo defensor de la Constitución.

Al acto tampoco han asistido los representantes de los partidos nacionalistas e independentistas, como suele ser habitual, y ha habido además dos ausencias destacadas: las de los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Aragón, Javier Lambán, los barones socialistas más críticos con Sánchez.

"Ellos se lo pierden", ha dicho el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sobre sus compañeros de partido.

Los barones del PP presentes en la celebración han coincidido en exigir a Sánchez que vuelva a la senda constitucional y que rompa con sus socios, aunque la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dado un paso más al pedir a Feijóo que denuncie "el grave deterioro institucional".

En lo que no han coincidido los presidentes autonómicos del PP es en la decisión del Gobierno de ubicar en A Coruña y Sevilla las agencias estatales de Inteligencia Artificial y Espacial, algo que también ha provocado disparidad de opiniones entre los socialistas.

El acto de la Constitución ha evidenciado la tensión política en Ciudadanos por el liderazgo del partido, que se disputan Inés Arrimadas y Edmundo Bal, presentes en la celebración pero que no se han saludado ni se han cruzado la palabra públicamente en ningún momento.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han aprovechado las charlas informales con los periodistas durante la recepción posterior al acto para lanzarse mensajes cruzados sobre las alianzas entre Sumar y Unidas Podemos para las elecciones generales de 2023.

Sánchez ha protagonizado una de estas charlas con los periodistas, en la que no ha descartado que se pueda reformar el delito de malversación, dejando claro que en cualquier caso no habrá ningún retroceso en la lucha contra la corrupción, y se ha mostrado abierto a retocar "técnicamente" la ley del solo sí es sí.