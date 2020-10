Sánchez arropará a Felipe VI en un acto con empresarios en Barcelona este viernes

ERC afirma que el Monarca "no es bienvenido" en Cataluña y le exige una disculpa

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado este lunes, con relación a la visita de Felipe VI prevista para el próximo viernes, que "el Rey no es bienvenido" en Cataluña y le ha pedido "que se disculpe y pida perdón" por "haber avalado que se pegase a los catalanes que querían votar el 1-O (de 2017)". Según ha indicado Vilalta en rueda de prensa, mientras Felipe VI no "pida perdón" por aquellas declaraciones que hizo dos días después de aquel 1 de octubre, "el Rey no es bienvenido en Cataluña", ya que considera que "él mismo dejó de considerarse el rey para los catalanes cuando avaló la violencia" utilizada en contra de los votantes. "Lo primero que tendría que hacer es pedir perdón por aquella posición ofensiva contra los catalanes", ha señalado la portavoz de ERC, que no ha querido pronunciarse, sin embargo, sobre si el vicepresidente en funciones de presidente, Pere Aragonès, debía o no asistir al acto en el que tiene previsto participar Felipe VI conjuntamente con el presidente del Gobierno.