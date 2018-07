Sánchez se aferra a La Moncloa: "Las elecciones serán en 2020"

Sánchez defendió que los objetivos de la senda de estabilidad presupuestaria aprobada por el Gobierno están "bien marcados" y que el objetivo es estabilizar "social, política y económicamente" a España, así como "reconstruir el Estado de Bienestar, consolidar el crecimiento del empleo digno". Avisó de que los grupos que no apoyen hoy la senda "estarán votando en contra de reconstruir el Estado de Bienestar, recuperar la sanidad, avanzar en educación, reavivar el sistema de dependencia y reactivar los servicios sociales". Por ello, apeló a la "responsabilidad" de todos los grupos parlamentarios, y "al primero y ante todo" al PP, del que recordó que gobierna en varias comunidades y muchos ayuntamientos y apuntó que tendrá que explicar su "interés partidista" si vota en contra de una medida que da mayor capacidad financiera a los entes territoriales. "No dejaría de resultar paradójico que el Senado rechazara una mayor capacidad de financiación de los ayuntamientos", dijo.

No habrá adelanto electoral. O ése es al menos el plan que avanzó ayer Pedro Sánchez, que tratará de agotar la legislatura y cumplir con la responsabilidad que le corresponde en La Moncloa para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cara a 2019. "Estamos en un sistema democrático y elecciones habrá en tiempo y en forma, es decir, en 2020", subrayó el jefe del Ejecutivo tras reunirse en Madrid con el presidente francés, Emmanuel Macron.

El presidente arguye razones de seguridad para ir en avión al FIB

Pedro Sánchez tildó de "artificial" la polémica que se generó la semana pasada por su viaje en avión oficial a Castellón, donde asistió al Festival Internacional de Benicásim (FIB), y argumentó que el motivo fue que así lo recomendó el departamento de seguridad de La Moncloa. El jefe de Gobierno explicó ayer junto al mandatario galo, Emmanuel Macron, que tras generarse esa "falsa polémica" decidió preguntar cómo se desplazaban el resto de presidentes del Gobierno. "Lo decide el departamento de seguridad de La Moncloa. He preguntado y eso es lo que me han dicho", relató. Sánchez acusó directamente al PP y Ciudadanos de promover el revuelo "no tanto por el medio por el cuál se transporta al presidente sino a quién se transporta".