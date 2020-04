Pedro Sánchez anuncia que se podrá pasear y hacer deporte a partir del 2 de mayo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que, desde mañana, comenzarán a sumarse pequeños alivios al confinamiento general que los 47 millones de españoles cumplen desde hace seis semanas. El primero son las salidas de los niños menores de 14 años desde este domingo, pero si la evolución de la pandemia prosigue bien, a partir del 2 de mayo, se podrá salir a hacer deporte y pasear de modo individual. El Ministerio de Sanidad deberá emitir una orden para ordenar cómo se ejecutan estos permisos para los adultos.

En una nueva alocución televisiva, el presidente ha explicado que en mayo comenzará la fase de desescalada. Todas las semanas habrá novedades, siempre que la curva de los contagios siga bajando. El Consejo de Ministros aprobará el plan de desconfinamiento el próximo martes. Será "gradual, asimétrica, coordinada y ordenada". Sánchez explicará el plan ese día en una rueda de prensa. En principio, se extenderá a lo largo de mayo y, posiblemente, junio.

Todo estará vinculado, no obstante, a la buena evolución. España lleva dos días con más altas que contagios y el número reproductivo -mide cuántas personas contagia un positivo- es de 1,5. El objetivo es que sea menor que uno. No obstante, el número de contagios diario tendrá cada día menos repercusión en la adopción de las medidas. Habrá que fijarse en nuevos datos que sirvan de anticipación.

Cuadro de mandos

El plan se aplicará por territorios, será asimétrico, aunque tendrá las mismas reglas. Según ha explicado Sánchez, se elaborará un "cuadro de mandos" con un listado de criterios cuantitativos y cualitativos sobre los contagios y la capacidad asistencial, que será público, y que servirá para ir dando paso a las distintas fases de la desescalada. Además de aplicarse por territorios, será gradual, de modo que los sectores económicos recuperarán la normalidad uno a uno: primero será el comercio y los últimos, los bares y restaurantes.

La recuperación de la actividad no se hará de golpe, sino sector a sector en función de la peligrosidad del contagio y del territorio. Así, es posible que el comercio, por ejemplo, abra antes en Canarias que en Madrid. Este cuadro de mandos no sólo atenderá a criterios epidemiológicos, sino a la capacidad de una asistencia sanitaria reforzada, la mejora de la atención primaria, la proliferación de PCR y la capacidad de detectar nuevos casos y rastrear los contactos. Es decir, los sistemas de salud tendrán que estar más preparados que hace un mes para atender nuevos brotes.

"La atención primaria -ha dicho- es fundamental en esta fase, es básica, y también lo será el número de camas de UCI disponibles. Y habrá que reforzar la vigilancia epidemiológica, así como la capacidad de detectar y aislar en lugares concretos".

Canarias y Murcia son los territorios con mejores índices de contagio en la actualidad, seguidas de Andalucía, aunque los criterios geográficos de la desescalada no serán los autonómicos. Pueden ser por provincias, comarcas o municipios. "Hay que dejar claro que territorios donde el virus no afectado tanto no están libres de poder padecer un rebrote", ha señalado.

Pedro Sánchez ha dejado muy claro que la desescalada será coordinada por el Gobierno central. Se contará con la opinión de los gobiernos autonómicos, pero se decidirá desde el mando único del Ministerio de Sanidad. Cataluña había solicitado autonomía para aplicar su propio plan, pero esto ha quedado rechazado. El Gobierno andaluz, que sí acepta el mando único, enviará el lunes una propuesta específica para la comunidad.

Sánchez se reunirá este domingo con los presidentes autonómicos, a los que informará del plan y de quienes escuchará sus opiniones, pero será el Gobierno el que planifique y dirija la nueva fase. Sobre la vuelta a la normalidad, el presidente ha indicado que no será total hasta que no se encuentre la vacuna o algún tratamiento terapéutico efectivo.

El presidente ha puesto el acento en que los países más golpeados son los que reciben más turistas al año. En efecto, España, Francia, Estados Unidos e Italia se disputan todos los años los primeros puestos del turismo mundial.