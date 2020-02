Sánchez aplaca las expectativas del encuentro con Torra

El Gobierno tiene una "vocación franca" de hallar "puntos de encuentro" con la Generalitat en la reunión de mañana entre Pedro Sánchez y Quim Torra, a pesar de que ambos se encuentren "en las antípodas" y tengan "puntos de vista diametralmente opuestos" en su concepción del Estado, según apuntó tras el Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien informó de que a Sánchez lo acompañará la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

No obstante, "en principio" está previsto que sólo Sánchez y Torra estén en esta reunión que, recordó, no será la única cita del presidente del Gobierno en Barcelona, porque también habrá encuentros con la alcaldesa, Ada Colau, y la Diputación, así como con representantes empresariales. Montero destacó la importancia de esta reunión para encontrar vías de diálogo, aunque añadió que en estos momentos no hay elementos de acuerdo y que, "dada la complejidad del tema", el Gobierno no espera "soluciones a corto plazo" para el conflicto catalán.

El PP no renuncia a la vía penal o la movilización si Sánchez se reúne con un "delincuente de a pie"

Sí tiene esperanza de encontrar puntos de encuentro en el "medio y largo plazo", ya que, insistió, "la única solución en el conflicto político en Cataluña pasa por el diálogo". No quiso confirmar Montero si de esta reunión saldrá ya una fecha para la constitución de la mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat, el principal compromiso de los socialistas con ERC.

Fuentes del Ejecutivo señalaron que no se prevé acordar la fecha en la reunión porque también hay que consensuarla con ERC, aunque Montero sí remarcó la idea de convocarla "a continuación" tras el encuentro entre Sánchez y Torra. Las mismas fuentes insistieron en rebajar las expectativas de esta cita, porque entienden que tendrá que haber muchas reuniones, y tendrá que echar a andar la citada mesa, para ir encontrando soluciones.

"El Gobierno se agotará explorando esas opciones de diálogo", dijo Montero en la comparecencia de prensa, además de insistir en el deseo del Ejecutivo de que "se normalicen las relaciones institucionales con Cataluña".

A juicio de Montero, la reunión con Torra es "uno de los hitos" de cara a ese diálogo a medio plazo y "una obligación democrática", aunque sus protagonistas arrancan desde la distancia: "Partimos de posiciones muy alejadas: las personas en la mesa están en las antípodas sobre el diagnóstico de la situación territorial en España". Aun así, Sánchez va a la reunión para "hablar, escuchar" y buscar esos puntos de encuentro "que no van a ser fáciles", con el objetivo de "establecer raíles que permitan seguir transitando" y "explorar vías". "Las que ya sabemos a dónde conducen no tiene sentido abordarlas", afirmó.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, reclamó a Sánchez que preserve los acuerdos alcanzados y que la reunión sea "de presidente a presidente".

Menos amables fueron las palabras desde las filas del PP, pues su portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, avisó de que si sigue adelante la reunión con Torra, un "delincuente de a pie", su partido no renuncia "a ninguno de los instrumentos" que brinda el Estado de derecho para defender la legalidad, incluyendo la "movilización" y "la vía penal". A su juicio, se estará reuniendo "con un delincuente de a pie, con una persona que ha sido condenada". "Y no me parece normal ni razonable ni aceptable desde el punto de vista democrático y legal que estas cosas sucedan", enfatizó.

Aunque Pablo Casado anunció el lunes que lo haría ayer, el PP tiene previsto presentar finalmente hoy la querella contra Torra por usurpación de funciones tras ser inhabilitado y quedar sin escaño en el Parlament, justo la víspera de la reunión.