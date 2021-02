Sánchez asegura sentir "rechazo" ante la conducta "incívica" del rey emérito

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que siente el mismo rechazo que la mayoría de los españoles ante las conductas "incívicas" del rey emérito, toda vez que se ha conocido la segunda regularización fiscal de Juan Carlos I ante la Agencia Tributaria.

Sánchez ha manifestado, en rueda de prensa este viernes en la Moncloa en la que ha comparecido para informar del desarrollo del Consejo Europeo Extraordinario, que siente "perturbación e incomodidad" por estas noticias referidas al anterior jefe del Estado frente a la que ha contrapuesto la ejemplaridad del rey Felipe VI.

"Y con esta misma rotundidad digo que la casa real actual ha marcado un antes y un después sobre transparencia y el buen uso de los recursos públicos", ha señalado Sánchez, que ha incidido en que si el rey emérito "ha cometido irresponsabilidades en las obligaciones fiscales, faltaría más, hay que repararlas".

El presidente del Gobierno ha recalcado que tiene "el mismo sentir de rechazo que la mayoría de la ciudadanos españoles frente a estas conductas incívicas", pero ha reiterado que no se está juzgando a una institución, como la monarquía, sino el comportamiento de una persona, "y esto es importante".

"No se juzga a una institución. Por ejemplo, si hay dudas de diputados o de jueces, no se cuestiona al Congreso ni al conjunto de los jueces ni al poder judicial, sino el comportamiento de una persona", ha insistido tras afirmar que "no se cuestiona a la casa real o a la Corona sino que se muestran dudas sobre una persona". "Esto es importante recordarlo", ha puntualizado Sánchez.

En torno a si la Agencia Tributaria debería haber abierto ya un expediente sancionador a Juan Carlos I, el presidente del Ejecutivo no ha cuestionado la independencia ni la autonomía de Hacienda y ha dejado claro su "rechazo de conductas incívicas" ante las que "el actual monarca ha puesto punto y aparte".

Por otra parte, Sánchez ha eludido valorar si sería conveniente que el monarca emérito regresara a España y ha puntualizado que "son decisiones personales que se toman" y "ahí no entro".

Respaldo a la cartilla europea de vacunación

Durante la comparecencia, Sánchez ha mostrado también su respaldo a la creación de una cartilla europea de vacunación contra el Covid-19 que permita "recuperar la normalidad y el turismo sin aumentar el riesgo sanitario".

El jefe del Ejecutivo español ha apuntado que durante el encuentro del Consejo Europeo Extraordinario se ha llegado "por fin" a un acuerdo sobre "los datos mínimos comunes para su uso médico". En cualquier caso, ha instado a "impulsar cuanto antes" un debate sobre sus "usos futuros".

Sánchez ha celebrado que "se ha abierto un debate impostergable" sobre estos certificados de vacunación, que resultan "tan importantes para países tan dependientes del turismo como España". "El objetivo sería recuperar la normalidad y el turismo sin aumentar el riesgo sanitario", ha señalado.

En cualquier caso, ha insistido en que, "para que tengan efecto", resulta necesario un "acuerdo europeo", y no "soluciones bilaterales" entre los países.