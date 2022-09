Sánchez busca el cuerpo a cuerpo con Feijóo en el Senado

"Ustedes lo único que saben decir es no, no y no". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha buscado el cuerpo a cuerpo con la oposición desde los primeros minutos de su comparecencia este martes en el Senado. Ha reprochado al PP cómo actuó en la anterior crisis económica, cuando gobernaba Mariano Rajoy, y ha subrayado, como ya hiciese este sábado en su mitin en Sevilla, que no hará recaer los efectos sobre la clase media. Antes de escuchar al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido golpear: golpear y defender sus medidas para paliar la crisis energética y contener el galope de la inflación.

Según el presidente, la llamada excepción ibérica, por la que el precio final de la electricidad en España y Portugal está desacoplada del gas, ha hecho ahorrar a las familias y a las empresas españolas 2.000 millones de euros. Al recordar que en la Comisión Europea se replantean ahora un mecanismo de intervención del mercado eléctrico, se ha dirigido a los senadores del PP: "Señorías de la bancada, dejen de hacer el ridículo, no lo llamen timo ibérico".

España adoptará nuevas medidas para ahorrar gas, pero en ningún caso serán "dramáticas". "Ni se racionarán las bombonas de butano ni habrá apagones", ha indicado. Sánchez ha acusado a la derecha y a lo que llama sus terminales mediáticas de expandir un discurso catastrofista para este invierno. Ha revelado que España ha ahorrado un 4,6% de consumo eléctrico desde que entró en vigor el decreto de ahorro y que ha exportado a la Unión Europea en 2022 el 10% del gas que se consume más allá de los Pirineos, un 7% procede de buques metaneros que llegan a las plantas de regasificación y el otro 3%, de gasoductos.

Ese ha sido el espíritu de esta intervención, un discurso en el que ha tratado de responder a las "tres incertidumbres", la energética, la de los precios y la de la economía, pero que ha trufado, de modo constante, en serios ataques al PP, a cuyos dirigentes también ha tachado de "chamanes" y "curanderos", por no escuchar las predicciones científicas sobre el calentamiento global.

Ha defendido que el PP no acepta las medidas porque son "reformas estructurales", porque, en su opinión, son cambios que afectan a poderes económicos establecidos. Y en este caso ha metido al PP, a la derecha en general, a las grandes compañías y a los poderes mediáticos.

Sánchez ha mantenido que todas las previsiones indican que la economía española crecerá un 4% en 2022, y un 2%, en 2023. "Vamos a seguir creciendo, menos de lo esperado, pero más del doble que las economías alemana o francesa", ha indicado. Aunque parte de su discurso ha estado teñido de nubarrores grises -"nos estamos preparados para lo peor"-, lo cierto es que la previsión que ha hecho de la economía española es bastante optimista. Además de aportar la citada cifra de crecimiento, ha recordado que nunca en España ha estado trabajando tanta gente.

El presidente del Gobierno ha anunciado que las plantas de cogeneración que funcionan con gas también se beneficiarán del tope de este combustible. Según sus datos, ello afectará al 20% del producto interior bruto industrial, al sectores como el de la cerámica, el ladrillo, el químico o el de los fertilizantes.