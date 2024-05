Sánchez comparecerá en el Congreso el 22 de mayo para dar explicaciones sobre su mujer

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el pleno del Congreso el próximo miércoles, 22 de mayo, para explicar los negocios de su mujer, Begoña Gómez, y contestar a las acusaciones del PP sobre un posible conflicto de intereses.

Así lo ha aprobado la Junta de Portavoces reunida este martes en el Congreso que ha aceptado la propuesta de Sánchez de comparecer en la Cámara Baja para dar cuenta de los últimos consejos europeos y de otros asuntos como las relaciones con Gibraltar y el reconocimiento de Palestina.

Según ha detallado el portavoz socialista, Patxi López, la Junta de Portavoces ha puesto fecha a cuatro comparecencias de Sánchez que se debatirán acumuladamente en un único debate.

Se trata de dos peticiones del PP: una relativa "al conflicto de interés" que, a juicio de los 'populares' afecta al PSOE y al "entorno del presidente del Gobierno", y otra sobre la gira que Sánchez realizó hace semanas por distintos países europeos para buscar apoyos al reconocimiento del Estado palestino.

El PSOE no espera que mejore el clima político con el PP

El PP registró la comparecencia sobre el entorno de Sánchez tras los cincos días de reflexión que se dio el presidente para decidir si seguía o no en la Moncloa. Patxi López asegura que se ha incorporado al debate del próximo miércoles porque el Gobierno y su presidente no tienen "nada que ocultar"

Ahora bien, no prevé que el tono del debate vaya a relajarse: "De esta oposición no me espero mucho. Utiliza cualquier cosa para su estrategia política, que es lamentable -ha dicho en rueda de prensa-. Es la antipolítica".

Las otras dos fueron a petición del propio Gobierno para que Sánchez expusiera el resultado de la última reunión del Consejo Europeo (17 y 18 de abril) y también del inminente acuerdo con Reino Unido sobre Gibraltar para la eliminación de la verja fronteriza y el uso compartido del aeropuerto gibraltareño.

Entre otros asuntos, en la cumbre de líderes europeos se volvió a pedir un alto el fuego y la apertura de corredores humanitarios para ayudar a la población palestina y se reiteró la apuesta por la solución de los dos Estados. Y el presidente del Gobierno es uno de los dirigentes de la UE que ha anunciado su intención de reconocer a Palestina antes del verano, con o sin acuerdo en el seno de la Unión Europea.

La fecha del reconocimiento de Palestina

La semana pasada, la prensa irlandesa adelantó que los Gobiernos europeos que quieren reconocer a Palestina tiene previsto hacerlo el martes, día 21 de abril. Desde el Ejecutivo español se limitaron a confirmar que el reconocimiento se producirá "muy pronto", pero sin concretar la fecha.

Si finalmente lo hace en el Consejo de Ministros del día 21, Sánchez también podrá dar cuenta de esa decisión en su comparecencia ante un Pleno que, además tendrá lugar en vísperas del inicio de la campaña electoral de los comicios al Parlamento Europeo del 9 de junio.