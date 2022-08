Sánchez debatirá con Feijóo en el Senado sobre el plan de ahorro energético

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Senado para informar acerca del plan de ahorro energético, en una decisión que llega después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le emplazase a debatir en la Cámara Alta, desde donde lidera la oposición en su condición de senador.La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha anunciado la comparecencia a petición propia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una iniciativa que sin embargo no ha convencido al PP, que censura que Sánchez vaya a hablar sobre un decreto ya convalidado en un debate "parcial".El Gobierno pretende que el debate, que según Ander Gil, presidente del Senado, será el martes 6 de septiembre, sea "sereno, constructivo y propositivo". Busca enfrentar modelos y proyectos ante el reto en la energía, marcado por la amenaza de que Rusia corte el suministro de gas a Europa.Preguntada acerca de si esta comparecencia, donde debatirá también el resto de portavoces,, responde a la petición de Feijóo, la también ministra de Política Territorial ha ironizado al decir que no sabe "muy bien" qué quería el líder de la oposición, pues aludió primero al Senado y después, por error, al Congreso y ha defendido que éste es el Gobierno que más ha comparecido.La portavoz negó una rectificación respecto al lunes, cuando la portavoz de PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, aseguró que Feijóo podría dialogar con Sánchez en la sesión de control.El Gobierno ha cargado además contra Feijóo por desear "intranquilidad" a los españoles, tras afirmar éste que hacían bien al estar preocupados, y ha asegurado que el líder del PP solo "receta pesimismo", una oposición que "no es la que merecen los españoles""Frente al alarmismo y catastrofismo, ideas y proyectos para que esta crisis no la paguen los de siempre", ha agregado Rodríguez, que defiende que el modelo del Gobierno es de desarrollo sostenible y política verde o medidas sociales para proteger de la inflación a las familias.La comparecencia no ha contentado al PP. Fuentes de este partido trasladan que el hecho de que Sánchez solo explique en el Senado "un decreto ya convalidado en el Congreso evidencia su falta de interés en debatir con Alberto Núñez Feijóo de política general".Denuncia el PP que "Sánchez habla de lo que él quiere, no de lo que a la ciudadanía le preocupa" y destaca que Sánchez está "a tiempo de rectificar y comparecer para hablar de las incertidumbres económicas y sociales que afectan a este país, y no solo de energía"."El modelo que plantean es un debate parcial, y en él dejan fuera problemas que atenazan el presente y futuro de los españoles", sostiene el PP.En concreto, la comparecencia de Sánchez persigue "informar sobre el plan de ahorro y gestión energética y su perspectiva territorial, así como del contexto económico y social del mismo".Al optar por comparecer en el Senado, Sánchez posibilita un debate con el líder de la oposición, que tiene su base de operaciones en la Cámara Alta, el encaje que el PP ha encontrado al asumir Feijóo el liderazgo de la formación hace cinco meses.Sobre la comparecencia de Sánchez, el presidente de la Cámara Alta ha destacado que se trata de la segunda ocasión en que el presidente comparecerá a petición propia en el Senado.“Es muy importante que el presidente del Gobierno elija el Senado como escenario del debate energético. Primero porque pone a la Cámara en el foco informativo del arranque de un curso político que va a ser trascendental. Y segundo porque España viene liderando el debate energético en Europa desde el principio”, ha declarado a Efe.En su opinión, la cita permitirá contrastar el modelo energético del Gobierno, marcado por Europa, con el del PP, y Feijóo “tendrá una buena ocasión para aclarar y explicar a los ciudadanos qué haría él ante esta crisis energética, y por qué ha cambiado la posición del PP en esta materia varias veces”.