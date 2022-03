Sánchez defiende que no hay "giro" con el Sáhara pese a las críticas del Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que, pese a la crítica unánime de los grupos parlamentarios en el Congreso, la postura de España sobre el Sáhara no supone “un giro ni un volantazo” sino tan solo “un paso más” en una postura que ya mantenía España y que ha permitido reiniciar las relaciones con Marruecos.

En un debate de más de ocho horas de duración sobre el Consejo Europeo, la crisis económica y el Sáhara, Sánchez ha argumentado que su apoyo a la propuesta de autodeterminación para el Sáhara presentada por Marruecos en 2007 ya fue saludada por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, se adapta a la legalidad internacional y servirá para resolver un conflicto de casi 50 años de manera “mutuamente aceptable” para las partes.

Según el presidente, el apoyo a la propuesta de autonomía para el Sáhara está dentro del marco de la ONU y de las resoluciones del Consejo de Seguridad, sitúa a España en la misma posición que Francia, Alemania y Estados Unidos, y deberá ser adoptada de mutuo acuerdo por las partes.

Ante el delegado del Frente Polisario en España, Abdula Arabi, y la delegada de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y Delegada del Frente Polisario en la Comunidad de Madrid, Jadiyetu el Mokhtar, quienes seguían el debate desde la tribuna de invitados, Sánchez ha subrayado que, en la posición española “no hay desinterés, ni desatención al pueblo saharaui; lo que hay es determinación para resolver un problema enquistado sin perspectiva de solución”.

Críticas de todos los grupos

Tras las explicaciones de Sánchez, uno tras otro, los portavoces parlamentarios de todos los grupos han criticado la nueva posición española y la defensa que de ella ha hecho el presidente.

Le han reprochado que tomara la decisión de cambiar una postura “de Estado” sin consultar al Gobierno ni al Parlamento y sin advertir a Argelia, y le han criticado haber “cedido al chantaje” de Marruecos sin que se conozca qué beneficios obtiene España a cambio.

Así, la carta que Sánchez envió al rey de Marruecos definiendo la nueva posición española es “una chapuza”, según la responsable del PP, Cuca Gamarra, y ha sido escrita de forma "irresponsable, arbitraria y clandestina", en opinión del presidente de Vox, Santiago Abascal.

Mientras otros países europeos están buscando proveedores de energía fiables, "usted ha debilitado la relación con Argelia ¿Le parece un despropósito? Lo es", ha subrayado la portavoz popular.

Abascal le llama "autócrata"

Abascal también ha reprochado que Sánchez haya decidido el cambio por "su cuenta y riesgo", como un autócrata, sin contar ni con su partido ni con el Congreso: "La carta es un puñetero insulto a este parlamento". El adjetivo ha molestado a Sánchez, quien ha pedido que lo retirara, algo a lo que Abascal se ha negado.

La oposición también ha criticado al presidente que decida personalmente un cambio semejante de política y luego busque el apoyo de la cámara argumentando que se trata de una política de Estado, un argumento al que el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha replicado que el Congreso “no es un dispensador de avales donde venir a pedir apoyos para decisiones ya adoptadas en 24 horas y que dan un giro absoluto a una postura internacional de España que lleva sin cambios 50 años”.

Si no cambia nada respecto al Sáhara, como sostiene Sánchez, "¿por qué lo celebra Marruecos y se enfada Argelia?, y si es una jugada histórica, ¿por qué le hemos tenido que traer a rastras todos los grupos (a este debate)?", ha planteado Bal.

Sobre la afirmación de Sánchez de que España no hace sino alinearse con “socios tan importantes como Francia y Alemania”, ha replicado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que España "no es Francia" porque el país galo "siempre estuvo al lado de Marruecos" mientras que España como potencia ex colonizadora debería apoyar al pueblo saharaui, un tema que también es "memoria democrática e histórica", ha dicho.

"Tendrían que haber hablado con representantes saharauis para que tuvieran fuerza, para que pudieran encontrar una solución" al conflicto, "pero ustedes simplemente por intereses coyunturales se han alineado con Marruecos", ha puntualizado.

También se han sumado a los reproches los partidos canarios, en especial por la cesión ante Marruecos que supone.

Así, la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha advertido de que "tener buena relación con Marruecos es fundamental, pero ceder a los chantajes es una muestra de debilidad, porque quien cede una vez cede siempre", mientras que Pedro Quevedo, de Nueva Canaria, ha expresado la inquietud que causa al archipiélago la idea de tener un Marruecos engrandecido frente a sus costas.