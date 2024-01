La ampliación de Barajas abre una nueva brecha entre los dos partidos del Gobierno de coalición

La ampliación del aeropuerto de Barajas abre una nueva brecha entre los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes una inversión de 2.400 millones de euros para la ampliación del aeropuerto madrileño, que le permitirá alcanzar una capacidad de 90 millones de pasajeros en 2031, un 28% más que la actual.

Será, ha dicho Sánchez, la mayor inversión en la última década en infraestructuras aeroportuarias de España. El jefe del Ejecutivo ha hecho este anuncio desde Fitur, donde ha participado en el acto Sostenibilidad social: diseñar hoy el turismo del mañana, en el stand de Turespaña.

Ha destacado que la ampliación supondrá, además de un fuerte crecimiento de capacidad y de rutas, la creación de miles de empleos directos e indirectos y la generación de riqueza.

Sánchez ha recordado, en este sentido, que el aeropuerto de Madrid genera casi el 10% del PIB de la comunidad, una cifra que va a crecer significativamente cuando esta obra esté concluida. Ha subrayado además que la inversión en esta infraestructura permitirá fortalecer el hub con América Latina y ha adelantado que se desarrollará también el hub con Asia, con nuevas rutas y aerolíneas que operan en ese continente.

Yolanda Díaz se opone a la ampliación de Barajas: "No se puede ser ecologista a ratos"

No ha tardado en responder al anuncio la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que se ha mostrado contraria a la ampliación porque no está contemplada en el acuerdo PSOE-Sumar y va en contra del objetivo de descarbonizar la economía: "No se puede ser ecologista a ratos".

También desde Fitur, la líder de Sumar ha dejado claro que el acuerdo de Gobierno firmado con el PSOE "va en dirección contraria": descarbonizar la economía, impedir el fomento de los combustibles fósiles y garantizar el derecho a la movilidad.

Para Díaz, "esta ampliación está en la lógica del desarrollo económico del siglo XX y no del siglo XXI". No va a "garantizar el derecho a la movilidad del país, que tiene grandes deficiencias, como por ejemplo las de Extremadura, que no tiene ferrocarril", ha añadido Díaz.

También va en dirección opuesta al mandato que España llevó a la COP-28, el de cumplir con la reducción de emisiones de CO2. "Hay que ser coherentes", ha pedido Díaz. "No se puede ser ecologista a ratos", ha dicho.

A su juicio, "la discusión no va sobre si Barajas es o no un aeropuerto internacional, que lo es, sino sobre el derecho de movilidad que queremos", ha añadido la vicepresidenta segunda, quien ha recordado que el documento de regulación aeroportuaria (DORA) no contempla esa inversión de 2.400 millones.