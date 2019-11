Sánchez sólo irá a la investidura con la abstención garantizada de ERC

Borràs ha acusado además al vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès , de "desleal" por haber dicho que no es necesario que el presidente del Govern, Quim Torra, esté en una eventual mesa de negociación con el Gobierno. "Me parece muy feo, desleal y poco procedente en términos de lealtad institucional", ha afirmado en una entrevista en la Revista Mirall.

Pero ha alertado de que "cualquier pacto con el PSOE hay que hacerlo antes de la investidura", porque es un partido, a su juicio, que luego "no cumple". Aún a la espera de que el PSOE les convoque para hablar de la investidura del presidente Pedro Sánchez, Borràs ha reiterado que JxCat exige un "reconocimiento de los interlocutores y las instituciones catalanas", y un " diálogo de Gobierno a Gobierno que no se ha producido" .

Villalta ha segurado que ERC va a intentar llegar a un acuerdo pero advirtió de que será "complejo" porque las posiciones siguen "alejadas" . Además, recalcó que ERC no tiene "prisa" para cerrar un pacto. "Esto no va de días", ha dicho la portavoz de Esquerra.

"No iremos a una investidura fallida", ha subrayado este viernes a mediodía tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá , quien no obstante ha enviado un mensaje de optimismo.

Pedro Sánchez no tiene intención de intentar la investidura si no cuenta con los votos para ser elegido presidente por el Congreso , y así lo ha hecho saber este viernes el Gobierno, después de que ERC dijera que no tiene prisa por cerrar un pacto con los socialistas.

Borrell lamenta que el PP se niegue a facilitar la investidura de Sánchez

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha señalado este jueves que no considera a ERC como una fuerza progresista, pero admitió que la aritmética parlamentaria "es la que es" y ha apuntado a la responsabilidad del PP para facilitar la formación del Gobierno. "Con estos comportamientos no lo llamaría progresista. El nacionalismo irredento está en las antípodas de una posición progresista", ha subraydo el ministro socialista en una entrevista en Onda Cero. "Podemos estar muy orgullosos del país que tenemos". Así de contundente se hamostrado este viernes en su despedida del Ministerio de Asuntos Exteriores, en un acto en el que ha proclamado su condición de "catalán, español y europeo" y reconoció estremecerse cuando oye a alguien decir que ser catalán es "incompatible con ser español". "Podemos estar muy orgullosos del país que tenemos. Yo soy catalán, soy español, soy europeo, no me voy a cansar de decirlo", ha insistido.

Borrell ha admitido que la situación política que se vive en España es "anómala", al depender la investidura de la posición que adopte un partido independentista que tiene a su líder condenado por sedición. Al PP le afeó que critique el acercamiento del PSOE a ERC para la investidura, pero tampoco ofrezca una alternativa. “¿Por qué el PP, que tanto se queja de que los independentistas tengan una influencia decisiva, no la facilita?”, se ha preguntado.