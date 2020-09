Sánchez buscará mayorías alternativas al PP para renovar las instituciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este lunes de que buscará mayorías parlamentarias alternativas para renovar las instituciones sin necesidad de contar con el PP, que insiste en el "bloqueo" de las negociaciones.

En una entrevista en TVE, Sánchez ha confirmado que en el mes de agosto los acuerdos con los populares para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habían "fructificado prácticamente al 99 por ciento" pero de forma "inexplicable" el partido de Pablo Casado "los rompió".

Ha señalado que en un momento de emergencia sanitaria y social como el actual las instituciones del país necesitan una "dosis extra de legitimidad" y por eso el PP "tendrá que explicar" su posición.

Ha recordado el retraso de dos años que lleva la renovación del CGPJ o de casi un año el Tribunal Constitucional, y ha insistido en que el PP, que "tanto habla de la Constitución", debería "cumplirla" y no bloquear la renovación de instituciones tan importantes.

Durante la entrevista, Sánchez ha asegurado que en sus contactos con la oposición la semana pasada instó a estos partidos a articular mayorías parlamentarias que permitan el desbloqueo de instituciones.

En el caso del CGPJ, para su renovación se necesitan los votos de tres quintos del Congreso -210 diputados-, por lo que sería muy complicado con la fórmula de la que ha hablado Sánchez, ya que PP y Vox cuentan justo con los 140 restantes.

En relación con RTVE, Sánchez ha recordado que hay un informe de los letrados que apunta a una solución al bloqueo actual.

Y en cualquier caso, ha subrayado, "el Gobierno no va a aceptar ningún bloqueo institucional y va a apelar a una mayoría parlamentaria alternativa para desbloquear estos órganos que no merecen estar bloqueados" por culpa de "un partido que no ha aceptado el resultado electoral".

Réplica del PP

El PP ha subrayado que fueron los ataque del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, al rey Felipe VI tras conocerse, a principios de agosto, la salida de España de su padre, Juan Carlos de Borbón, los que frustraron la negociación para la renovación del CGPJ.

En un comunicado recogido por Europa Press, los populares recuerdan que la decisión del Rey emérito de abandonar España, de la que Casado no fue informado, motivó un "ataque intolerable" de Iglesias contra Felipe VI y, en ese contexto, el líder del PP transmitió a Moncloa que, "con el Gobierno arremetiendo contra la Jefatura del Estado", el pacto de renovación institucional "no podía avanzar".

El comunicado detalla los pasos que la dirección del PP ha dado desde que el pasado 6 julio, en el 40 aniversario del Tribunal Constitucional, la vicepresidente Carmen Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, solicitaran a Casado iniciar conversaciones para renovar los órganos institucionales.

A raíz de la solicitud, el líder del PP encomendó estas conversaciones a su secretario de Justicia, Enrique López, quien durante el mes de julio avanzó en la elaboración de una Ley para el reforzamiento de la independencia de la Justicia como paso previo a las negociaciones, después de que el PSOE rechazara el 20 de diciembre de 2018 la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial promovida por el PP y aprobada por el Senado previamente.

El PP informa en su nota de que el 22 de julio Sánchez propuso por whatsapp a Casado los interlocutores para avanzar en las conversaciones de renovación de los órganos institucionales, "que fueron aceptados con una escueta respuesta, sin entrar a valorar ni siquiera el fondo de la cuestión". Seis días más tarde, el 28 de julio, el Pleno del CGPJ informaba de estas conversaciones, que fueron confirmadas tanto por el PP como por el PSOE.

Sin embargo, el primer partido de la oposición recalca que el ataque de Iglesias a Don Felipe tras el anuncio de la marcha de España de su padre echaron por tierra esta negociación. "El pacto de renovación institucional no podía avanzar con el Gobierno arremetiendo contra la Jefatura del Estado", admiten en el PP.

A ello se suma que el 11 de agosto, Podemos fuera imputado por financiación irregular "mientras intensificaba sus críticas al Poder Judicial, a la Monarquía y pedía un Gobierno con Bildu en el País Vasco y un pacto presupuestario con Esquerra a cambio de retomar la mesa de autodeterminación de Cataluña".

Por todo ello, dice el PP, el pasado 14 de agosto Casado transmitió al Gobierno, a través de una reunión presencial de sus interlocutores, que "no se podía acordar la renovación de las instituciones del Estado si Podemos tenía cualquier papel en ella", y así se lo comunicó personalmente a Pedro Sánchez en su reunión en la Moncloa del pasado día 2.