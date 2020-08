Sánchez llama a la militancia del PSOE a defender la Constitución y la Monarquía

Y la Monarquía parlamentaria –añade el jefe del Ejecutivo–, dentro de ese Pacto Constitucional, es un elemento más “no todo el pacto, todo el pacto es la Constitución y no se puede trocear y seleccionar a capricho”. Y la monarquía parlamentaria -añade-, dentro de ese Pacto Constitucional, es un elemento más "no todo el pacto, todo el pacto es la Constitución y no se puede trocear y seleccionar a capricho".

El Gobierno niega haber negociado con la Casa Real y dice que ésta ha tomado “sus decisiones”

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado que "no ha habido consenso ni negociación" entre el Gobierno y Zarzuela en relación a la salida de España del Rey emérito y ha explicado que Casa Real ha tomado "sus propias decisiones" y se las ha transmitido a Pedro Sánchez en los despachos privados habituales. En una entrevista con Efe y a la pregunta de por qué no se ha compartido el contenido de esas conversaciones con el PP, Montero ha argumentado que don Juan Carlos ya no está al frente de la jefatura del Estado, y por tanto su vida privada o los asuntos que surjan relacionados con su persona "no forman parte de las cuestiones de país que el presidente de Gobierno despacha con el resto de líderes políticos". Con este argumento, Montero ha salido al paso de las críticas de los populares que estos días han recordado que una de las claves de la abdicación de Juan Carlos I fue la interlocución "fluida y constante" de Mariano Rajoy con Alfredo Pérez Rubalcaba", a quien hizo partícipe del proceso "por lealtad institucional".