LA autoestima es una virtud de resultados caprichosos, le vale al engreído y al modesto, aunque es tan reconfortante como un caldito caliente con hierbabuena. Hace muchos años tuve un director alemán que abandonaba todos los jueves su despacho del periódico para escaparse a Marbella, dejaba las luces y el ordenador encendidos, la chaqueta sobre la silla y unas gafas y otros complementos esparcidos sobre la mesa para dar apariencia de laboriosidad. Quemé el libro de Max Weber y su ética protestante gracias a la holgazanería de este berlinés. En Cataluña, en octubre de 2017, me ocurrió algo parecido, nunca había visto a un dirigente de la Junta de Andalucía, y no digamos a un presidente, comportarse de un modo tan irrespetuoso y frívolo como aquellos miembros del Gobierno autonómico que proclamaron la independencia. Carles Puigdemont convocaba ruedas de prensa que cancelaba con la misma soltura que proclamaba la independencia para dejarla en suspenso 10 segundos después. Entre chufla e inane.Esto fue lo que ocurrió el jueves pasado. Convocó a la prensa en un hotel de Bruselas, colocaron los atriles para solemnizar el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, pero se echó atrás y no compareció, la Mesa del Congreso se quedó colgada y la ley de amnistía sigue a la espera de los siete votos por la que ha sido concebida. La noche del 26 al 27 de octubre de 2017 se celebró una reunión muy tensa en el Palau de la Generalitat, Puigdemont había decidido convocar elecciones autonómicas para impedir que el Gobierno de Rajoy aprobase la ejecución del artículo 155 de la Constitución. Marta Rovira, transida, lloraba; Oriol Junqueras, hijo de la Iglesia, escondía unas intenciones que sólo reveló por la mañana cuando mandó a su perro Rufián a acusar a Carles de traidor, y éste, en otro ejemplo de inconsistencia, desconvocó su comparecencia, cambió de opinión y se sumó a los diputados que ya por la tarde votaron a favor de la independencia. La bandera española no fue arriada ni en el Parlamento ni el Palacio de la Generalitat, lo que también es prueba de la futilidad de aquella declaración. Esta vez la razón ha sido la misma, el odio africano que se tienen ERC y Junts y los celos que consumían a Puigdemont cuando vio cómo Oriol Junqueras firmaba el acuerdo de las Cercanías y la pasta con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Les parecerá una cosa de niños, y lo es, pero la psicología de algunos personajes banales también acaba determinando la historia. Pedro Sánchez no sabe lo qué es negociar con tales inanes.