Sánchez se ve "muy cerca" de un Gobierno sin independentistas

El presidente Pedro Sánchez cree que está a punto de lograr un gobierno socialista que dependa de sus propias fuerzas, aunque hable con todos los grupos parlamentarios: "Lo tenemos muy cerca", sostuvo, tras advertir de que "lo otro son tres siglas, una derecha y cero futuro". Sánchez, que congregó a unas 2.000 personas en el pabellón Gran Canaria Arena de las Palmas de Gran Canaria, aludió así a encuestas que otorgan al PSOE una mayoría suficiente para poder eludir las negociaciones con ERC o Junts per Catalunya.

El candidato socialista defendió ayer que España necesita ese gobierno que dé al país "cuatro años de estabilidad", que "dependa de su propia fuerza parlamentaria", que "apueste por las conquistas sociales" y que "hable con todos", siempre "dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía". "Que lo sepan todos los grupos", insistió en respuesta a los independentistas y también a los que le acusan de pactar con ellos.

Sánchez centra sus llamadas al voto en ciudadanos que nunca optaron por el PSOE

En ese contexto, Sánchez recordó que a los socialistas no les "basta con una vitoria", sino que necesitan una "gran mayoría parlamentaria que dé estabilidad" al país, y por eso apeló "al voto de los que alguna vez en cuarenta años votaron al PSOE pero luego se fueron a la abstención y singularmente a los que no le han votado nunca". A estos les dijo que, aunque él no sea su candidato preferido, puede que "visto lo visto" y escuchando lo que dice, lleguen a la conclusión de que el suyo es el único proyecto "cabal".

"Lo otro son tres siglas, una derecha y cero futuro", aseveró en la segunda jornada que ha pasado Sánchez en Canarias. En las Palmas de Gran Canaria, donde los asistentes se mostraron especialmente entusiastas, el PSOE aspira a arrebatarle a Nueva Canarias el escaño que consiguió en 2016 cuando los dos partidos se presentaron juntos. Entonces, el PSOE-NC obtuvo dos diputados, Podemos otros dos, el PP tres y Cs uno.

Con numerosos guiños locales en su discurso, no solo de reconocimiento a las "papas arrugás", sino también de crítica al Gobierno autonómico de Coalición Canaria, Sánchez se quejó de que nunca ha recibido un voto afirmativo de esta formación en las reformas que ha llevado a cabo en sus diez meses de mandato.

Dijo también que el Gobierno canario "hace lo mismo que la derecha española, que van a mentira por hora y a insulto por minuto", y que los socialistas van a "liderar el cambio político" en las elecciones municipales y autonómicas de mayo porque "respetan" Canarias. Al acto acudieron el veterano Gerónimo Saavedra, ministro con Felipe González al que Sánchez se ha referido como un "extraordinario ministro y un magnifico presidente de Canarias" y Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia con Zapatero. Ambos han recibido una fuerte ovación, igual que Sánchez cuando defendió la necesidad de regular la eutanasia para reconocer la "libertad para el buen morir y la dignidad".

Sánchez convocó las generales después de que el independentismo cortocircuitara sus presupuestos, pero la cuestión catalana polariza ahora la campaña electoral y, a la vista del enconado debate que suscita, la búsqueda de una solución va a condicionar la próxima legislatura. En los últimos diez meses, las fuerzas independentistas en el Congreso han sido claves, primero para aupar a Pedro Sánchez a La Moncloa y, ya en febrero, para tumbar sus cuentas y precipitar unas nuevas elecciones generales, tras fracasar las negociaciones para impulsar una mesa de diálogo sobre Cataluña. El objetivo de JxCat y ERC en estos comicios es sumar de nuevo suficientes escaños para intentar forzar a los partidos de ámbito estatal a atender sus reivindicaciones. Y eso es justo de lo que huye Pedro Sánchez.