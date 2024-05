Pedro Sánchez dice que la victoria del PSC "cierra una década de división" en Cataluña y reivindica su política

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que el resultado de las elecciones autonómicas en Cataluña del pasado domingo en las que el PSC logró una amplia victoria ponen fin a una década "de división y resquemor" en la sociedad catalana y además ha reivindicado su política hacia esta comunidad al señalar que tenían "razón" quienes, como él, apostaron por el "reencuentro y la convivencia", según ha indicado.

Así lo ha señalado durante su intervención en la IV edición del foro "Fondos Europeos" de elDiario.es, en sus primeras declaraciones públicas después de los comicios del 12M.

"La victoria del Partido de los Socialistas Catalanes y en particular de Salvador Illa, en votos y en escaños, por primera vez en la historia, creo que cierra una década de división y de resquemor en la sociedad catalana y va a abrir sin duda alguna un tiempo nuevo de entendimiento y de convivencia, de colaboración y de prosperidad", ha sostenido.

El jefe del Ejecutivo considera que los catalanes han votado por abrir un tiempo nuevo que a su juicio "también va a ser beneficioso para el resto de España", y además ha sacado pecho de las políticas que ha aplicado hacia Cataluña, en referencia a los indultos y la Ley de Amnistía, medidas que ve avaladas por el resultado de las urnas.

En este sentido se ha quejado de que han hecho este camino "solos" con una oposición "destructiva" y "furibunda" en contra. "Pero permítame que les diga que teníamos razón quienes hemos defendido desde el principio que la superación de conflictos pasados se hace apostando por el perdón y por la generosidad, por la convivencia y por el reencuentro entre catalanes y entre catalanes y el resto de compatriotas españoles", ha señalado.

Sostiene además que tenían razón los que pensaban que la unidad de España se construye con un proyecto común de avance social y cuyos pilares son "el progreso económico, la justicia social y la convivencia" y no a base de "confrontar unos territorios con otros" como a su juicio hace la oposición.

Sánchez asegura que esa es la España que está construyendo su Gobierno desde hace seis años al tiempo que ha lanzado un mensaje de que la legislatura seguirá hasta el final.

"Tenemos razón quienes creemos que en política, como en la vida, los problemas se resuelven afrontándolos de frente, sin rehuirlos, ni cronificándolos y mucho menos exacerbándolos, como hizo la anterior administración del Partido Popular", ha lanzado.

La convivencia mejora la economía

Asimismo, Sánchez ha defendido que la mejora que a su juicio se ha producido en la convivencia en España tiene efectos positivos sobre la economía. "En el debate público suele asumirse que la convivencia es un valor político que genera efectos positivos en la política. Pero la convivencia tiene también efectos positivos sobre la economía, porque genera confianza económica y también paz social", ha señalado.

En esta línea ha celebrado que grandes empresas alemanas se hayan movilizado en contra de la ultraderecha al considerar que sus discursos dividen a la sociedad y ponen en peligro la prosperidad.

"Quiero agradecer el ejemplo de las grandes empresas alemanas, porque ese fue precisamente lo que pedí en el último foro económico de Davos el pasado mes de enero, que las empresas se implicaran en la defensa de la democracia y de la buena política, porque nacen y crecen con ellas y también es tarea de ellas defender la democracia", ha señalado.

El fin del procès

Además, ha acusado al PP de incurrir en contradicciones y no ponerse de acuerdo "ni consigo mismo". "Los que dicen que el procés ha muerto en Cataluña, en Madrid dicen que está más vivo que nunca. Los que en Cataluña no hablan ni de indultos ni de amnistías, no lo han hecho durante la campaña electoral, en Madrid convocan manifestaciones", ha reprochado calificándolo de "esperpéntico".

Sánchez ha lanzado este dardo después de que en la noche electoral el candidato del PP, Alejandro Fernández, dijera que las urnas habían finiquitado el procès y al día siguiente el presidente nacional de os 'populares', Alberto Núñez Feijóo, afirmase que este seguía vivo porque "el sanchismo" lo necesitaba.

"Lo único que mantienen igual en Cataluña, en Madrid y en el resto de territorios de España es calcar el mensaje de la ultraderecha de Abascal, en memoria democrática, en igualdad de género y también en un discurso xenófobo", ha afirmado a continuación para señalar que lo que a su juicio rompe a las sociedades es la "rendición" de la derecha tradicional a la ultraderecha".