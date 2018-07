Santamaría reprocha a Casado que busque su hueco dividiendo entre señoras

La candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho este martes al otro aspirante a liderar el partido, Pablo Casado, que eso de "jugar a dividir entre señoras para ver si encuentra hueco" no le gusta, y le ha recordado que su perfil nada tiene que ver con el de María Dolores de Cospedal.

En una entrevista en la cadena COPE, Sáenz de Santamaría ha añadido que "las señoras en este debate, nos hemos comportado con una educación ejemplar, bastante más que algunos señores", y ha considerado que "la lealtad" con Cospedal no quiere decir que quien la haya votado opte ahora por Casado, "que tiene otro perfil y otro planteamiento totalmente diferente".

A la pregunta de por qué cree que está mejor posicionada que Casado para presidir el PP, Sáenz de Santamaría ha dicho que ella ha ganado en la mitad de las circunscripciones, en 30 sitios, y Casado en 14, y además ha superado la barrera de los 20.000 votos.

Sobre el previsible debate con el candidato, ha insistido en que debatir viene bien para "contrastar proyectos y trayectorias" pero ha advertido de que la "confrontación entre compañeros solo ayuda al PSOE".

A la pregunta de si está a favor de vender la sede de la calle de Génova, la ex vicepresidenta del Gobierno ha explicado que es algo que se lo han comentado muchos compromisarios y muchos afiliados y, por ello, cree que "hay que darle una vuelta" porque esa gente "tiene mucha visión de futuro" y hay que construir el partido "de abajo a arriba".

Casado: "Nos estamos equivocando a la hora de hablar de señoras y señores"

El candidato Casado contesta a Sáenz de Santamaría que "nadie es más que nadie por ser hombre ni por ser mujer" y que "nadie intenta dividir entre señoras por ser señoras ni por ser señores". "Nos estamos equivocando a la hora de hablar de señoras y señores", ha sentenciado.

En una entrevista en TVE, respondía así a Santamaría, quien considera que presumir la orientación que tendrán los compromisarios afines a María Dolores de Cospedal en el cónclave que se celebrará el 20 y 21 de julio, es "jugar a dividir entre señoras para encontrar hueco", algo que, según ha dicho, no le gusta.

"Nunca he hablado de géneros, nos estamos equivocando a la hora de hablar de señoras y señores. No creo en las cuotas ni en la diferenciación por género. No voy a comprar el discurso de la izquierda de colectivizar la sociedad. Nadie es más que nadie por ser hombre o por ser mujer y nadie intenta dividir ni por ser señoras ni por ser señores, estamos equivocando el enfoque de lo que tiene que ser un partido que vota los principios liberales", ha explicado Casado.

El diputado popular ha denunciado "todo tipo de presiones" para aceptar una integración con la otra candidata, cuando "va contra las normas y contra el sentir mayoritario que ha elegido segunda vuelta".

"Me niego a seguir hablando de la normal, el censo, los debates. Yo fui el primero que dije que buscaba la integración, pero cuando termine el proceso", ha asegurado Casado.