Segundo enganchón de Iglesias y el CGPJ

Segundo enganchón entre Pablo Iglesias desde que es vicepresidente del Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pasado 15 de enero, recién llegado al cargo en La Moncloa, afirmó el líder de Podemos que la Justicia europea había humillado a la española, refiriéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad como europarlamentario de Oriol Junqueras y las negativas sobre las euroórdenes contra los fugados. El órgano de gobierno de los magistrados protestó para enmendarle la plana a Iglesias.

Ahora vuelven a protagonizar otro sonoro roce. El vicepresidente del Ejecutivo defendió este jueves la libertad para criticar sentencias judiciales en un estado democrático aunque éstas decisiones hayan de acatarlas, si bien sostuvo que él "por prudencia" no dice lo que piensa de la condena a la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a 19 meses de prisión por participar en los altercados que se produjeron en Lavapiés durante un desahucio en 2014.

En La Moncloa, afirmó que en su tuit de este miércoles en el que avanzó la decisión de Serra de recurrir la sentencia y señaló que le invadía "una enorme sensación de injusticia" se limitó a "trasladar algo que piensa mucha gente en la sociedad". "No dije lo que pienso de la sentencia. Dije que hay mucha gente en este país que piensa que no siempre la Justicia es igual para todos y que muchas veces los corruptos se han ido desgraciadamente de rositas. Me limité a trasladar eso que piensa la gente y me abstuve de decir nada distinto a que hubiera que acatar la sentencia", sostuvo.

"Muchos piensan que la Justicia no es igual para todos; en democracia se critican las sentencias", dice Iglesias

"En democracia", abundó, "no está prohibido criticar las sentencias, mucho menos cuando son susceptibles de recurso. Quien quiera poner una mordaza a los españoles y decirle que no pueden criticar una sentencia si les parece que no se ajusta a derecho creo que piensa que vive en un estado autoritario", deslizó. Iglesias se mostró convencido de que el Supremo dará la razón a Serra cuando entre a valorar su recurso.

El CGPJ manifestó a su vez su "absoluto y rotundo rechazo" a las afirmaciones de Iglesias por propagar una "sospecha inaceptable" de falta de imparcialidad e independencia en la Justicia. La Comisión Permanente del órgano judicial reprobó el "tono ciertamente inapropiado" del vicepresidente del Ejecutivo.

Expresó su "profundo malestar" con respecto a estas declaraciones que cuestionan una actuación judicial y propagan "sospecha de falta de imparcialidad" de los jueces, "que, según él, otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serían impunes a la acción de la Justicia".

Afirmaciones, prosiguió el CGPJ, que "merecen un absoluto y rotundo rechazo" dado que, "más allá del legítimo derecho a la crítica, generan una sospecha inaceptable" respecto al proceder de los tribunales. Todo ello cuando los jueces han dado "sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad" independientemente de "la posición política o social de los enjuiciados" como prueban "las numerosas sentencias condenatorias por delitos de corrupción" de los últimos años (Nóos, Gürtel, ERE, tarjetas black...), indicó el CGPJ.