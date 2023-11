Cumplido el debate de investidura y a la expectativa de que Pedro Sánchez nombre de forma inminente su nuevo Gobierno, ha llegado el momento de que la política española se tome un respiro e intente calmar la bronca y la crispación que ha dominado el debate público desde las elecciones del 23 de julio. No cabe duda de que lo ocurrido es grave y que los acuerdos a los que han llegado los socialistas con los independentistas suponen traspasar límites hasta ahora no explorados en la democracia española y que han supuesto, desde su misma formulación, un evidente deterioro de la fortaleza del sistema. Baste considerar que la legislatura se inicia con un enfrentamiento inédito del Poder Judicial con el Ejecutivo y el Legislativo cuyas consecuencias no se pueden todavía evaluar. Pero con la misma contundencia hay que subrayar que la mayoría que ayer invistió a Pedro Sánchez goza de una legitimidad absoluta y está plenamente capacitada para desarrollar su labor. La misma legitimidad tiene el Senado, con mayoría absoluta del PP, para ejercer sus funciones y los gobiernos autonómicos, la mayor parte también en manos del principal partido de la oposición, para desempeñar las suyas. Las instituciones del Estado están pues constituidas conforme a la Constitución y ahora lo que toca es calmar el ambiente, acabar con un periodo de interinidad demasiado largo y ponerse a trabajar. Son muchas las cuestiones que han quedado en segundo plano, ocultas por el tsunami político de estos meses, y que requieren atención urgente, en un contexto económico y social que anuncia dificultades para los próximos meses. Abordar esos problemas requiere un clima de normalidad política e institucional que hay que recuperar. Va a ser, porque se dan todos los elementos para ello, una legislatura difícil y tensa, pero es necesario exigir tanto al Gobierno como a la oposición que, sin renunciar a sus respectivos papeles, arrimen el hombro y contribuyan a serenar los ánimos.