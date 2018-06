Solana ve "mezquina" la decisión de EEUU de impedirle la entrada

"Es una decisión un poco mezquina, no es buena". Así reaccionó ayer el ex secretario General de la OTAN Javier Solana a la denegación del Gobierno de EEUU a que entre en el país por razones de seguridad, ya que el ex dirigente socialista español ha realizado viajes a Irán, país que la política de inmigración estadounidense mantiene en su lista negra.

El que fuera Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad de la UE entre 1999 y 2009 aseguró en declaraciones a Antena 3 que negoció un acuerdo nuclear y que a "Donald Trump ese acuerdo no le gusta". "Tienen un ordenador con un algoritmo, con el que si saben que has estado en Irán recientemente, te imposibilita ir", agregó Solana, que explicó que tratará de entrar en EEUU: "Yo lo voy a intentar porque tengo que ir, soy profesor".