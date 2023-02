Sólo el 16,6% ve a Tamames como un candidato idóneo

Ni la moción de censura que planifica Vox ni el candidato propuesto para ello, el economista Ramón Tamames, tiene respaldo de la opinión pública. Según el sondeo de DYM para los periódicos del Grupo Joly, el 53,2% de los sondeados no considera apropiada esta moción en estos momentos. Sí la respaldan los votantes de Vox, con un 84%.

Vox ha anunciado que presentará tal moción con Ramón Tamames como candidato a la Presidencia del Gobierno. La propuesta aún no se ha materializado. Un 61% de los encuestados opina que este ex dirigente del PCE, de 89 años, no es la persona idónea para ser presidente. Los votantes de Vox sí lo consideran, aunque hay un notable 32,6% que lo rechaza.