Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado se disputarán el puesto de Rajoy

Al final no era una singularidad socialista: los aparatos de los partidos son los que pierden las primarias. Pierde Génova, pierde Cospedal. Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado han sido, en este orden, los ganadores de esta primera vuelta de las elecciones internas del PP para elegir al sucesor de Mariano Rajoy. La ex vicepresidenta ha obtenido 1.546 votos más que el ex vicesecretario de Comunicación en buena medida debido a Andalucía, donde ha sacado la mayoría absoluta.

Aunque eran seis candidatos, la clara perdedora es María Dolores de Cospedal, la ex secretaria general del PP, número dos del partido durante buena parte de los mandatos de Rajoy. La ex ministra de Defensa no pasa el corte. Los compromisarios elegidos también este jueves serán los encargados de escoger entre Casado y Sáenz de Santamaría. Hay que tener en cuenta que los delegados partidarios de Cospedal pueden terminar votando a Casado por sus graves diferencias con la ex vicepresidenta. Por tanto, es previsible, al día de hoy, que el diputado palentino gane el congreso. No obstante, ésta es una batalla que aún queda por jugar, al PP le quedan días muy duros, donde los dos equipos van a tratar de convencer a los compromisarios uno por uno.

La participación ha sido del 87%, han votado 58.305 personas. Soraya Sáenz de Santamaría ha obtenido 21.513 votos, seguido de Casado, con 19.967. Cospedal se ha quedado en 15.090. Le sigue el ex ministro García Margallo, con 680; García-Hernández, con 668, y Elio Cabanes, con 185.

Soraya Sáenz de Santamaría ha sido la clara ganadora en estas elecciones en Andalucía, lo que supone un respaldo tanto a la dirección de Juanma Moreno, como a otros líderes como Antonio Sanz, Fátima Báñez y Elías Bendodo. El histórico Javier Arenas también ha participado, de modo muy activo en esta candidatura. Quienes salen muy erosionados son los partidarios de María Dolores de Cospedal en Andalucía y, en particular, los presidentes de Almería y de Granada, Gabriel Amat y Sebastián Pérez. Ha ganado de modo tan claro que si España se hubiese comportado como la comunidad, no cabría lugar a la segunda vuelta. Sería la presidenta del PP de modo directo, ya que ha alcanzado el 54% de los votos, le saca 15 puntos al segundo y vence en cinco de las ocho provincias. Son las tres condiciones para una proclamación instantánea. Cospedal sólo ha ganado en Almería, Córdoba y Granada.

Pablo Casado ha sido la gran sorpresa de estas primarias. Todo indicaba que la pugna iba a ser un asunto de dos mujeres, pero poco a poco el ex vicesecretario general se ha ido colocando en una muy buena posición debido a la simpatía que levanta entre la militancia. Hace sólo unos días, uno de los miembros de la candidatura de Casado explicaba que había una corriente oculta a favor del palentino y, en especial, en Andalucía. En el sur, los que lo han apoyado públicamente han sido Esperanza Oña y el alcalde de Vejer, José Ortiz.

Pablo Casado, sin embargo, arrastra el problema de las irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos en el mismo instituto en el que se matriculó la ex presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. El juzgado que investiga un posible trato de favor en la convalidación del máster de Casado ha preguntado al Congreso si es una persona aforado, lo que podría ser un primer paso para ser investigado.

Casado, de 37 años, nació en Palencia, aunque se presentó de diputado por Ávila. Fue uno de los líderes de Nuevas Generaciones en esta comunidad y, desde 2009 a 2012, fue el jefe de gabinete de José María Aznar. De hecho, era el candidato preferido del ex presidente, la persona más conservadoras de los tres en liza. Antes de las primarias, ha sido el vicesecretario general de Comunicación.

Soraya Sáenz de Santamaría, de 47 años, ha sido la vicepresidenta de Rajoy durante sus dos mandatos. Abogada del Estado, comenzó a trabajar desde Génova en las campañas electorales de Aznar, aunque no se le ha considerado como una mujer de partido.