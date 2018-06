Soraya Sáenz de Santamaría: "creo que puedo ganarle a Pedro Sánchez"

Primero tomó un café en el Central rodeada de una gran comitiva local, provincial y regional y mirada por muchos curiosos. Los churros se quedaron en la mesa. A las 11:30, la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría inició un paseo por las calles Larios, Strachan y Postigo de los Abades hasta llegar al Parque y entrar en el auditorio Eduardo Ocón con la banda sonora del partido y las banderas españolas ondeadas por los militantes. Allí se ha celebrado esta mañana el primer mitin de esta candidata a presidir el PP, que tendrá que enfrentarse a siete compañeros del partido. "Yo quiero hacer política", ha dicho y ha apuntado: "creo que puedo ganarle a Pedro Sánchez, por eso me presento".

Frente a unas 500 personas, muchas de ellas soportando un sol de justicia, la candidata a la primeras primarias que convoca el partido ha señalado que iniciar su campaña en Andalucía se debe a tres motivos. "Porque quiero que el Partido Popular gane las elecciones a la Junta y hay que ir calentando". También, ha apuntado, porque "Málaga es una ciudad moderna y abierta, dinámica, triunfadora y referente y eso es lo que queremos como partido". Y, por último, "porque hay que darle un empujón al Málaga para que vuelva a primera y pueda jugar contra el Valladolid", ha bromeado sabiéndose respaldada de forma expresa por el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo que delante de todo el auditorio ha reiterado el sentido de su voto en las primarias.

Sáenz de Santamaría habló tras la presentación de Bendodo y el alcalde de Málaga de su carrera política, de sus años en la oposición y de la "tarea tan difícil" de sacar a España de la crisis. "Pero no he venido a hablar del pasado si no del futuro", ha afirmado y ha destacado que afronta este nuevo viaje "con ganas, convicción y orgullo, porque tengo ganas de ganar las próximas elecciones". Y ha pedido a la militancia malagueña y andaluza que se inscriba para participar en el proceso y que la apoye. "Tenemos que lograr que Pedro Sánchez esté el mínimo tiempo posible en el Gobierno para que no desmonte lo que tanto nos ha costado levantar", ha pedido Sáenz de Santamaría.

Ha comentado también que quiere hacer un partido de abajo hacia arriba, que uno de sus objetivos será escuchar y abrirse a las bases, "vengo a pedir el voto pero también la opinión", ha asegurado. Y quiso terminar lanzándole a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el mismo mensaje que ella tenía que escuchar cuando estaba en el Gobierno: "¿Para cuándo la financiación autonómica?". Ha afirmado que si llega a la presidencia "la financiación autonómica se cambiará con el acuerdo de Andalucía y todas las comunidades" y ha terminado diciendo: "tenemos todos una tarea, la de ganar las siguientes elecciones porque España nos necesita".