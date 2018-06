La Comisión Organizadora del PP mantiene los plazos y los requisitos para votar el día 5

La Comisión Organizadora del Congreso (COC) extraordinario del PP rechazó este viernes modificar las normas internas establecidas y, por lo tanto, mantendrá tanto los plazos de inscripción como los requisitos para poder votar a los candidatos a presidir el partido y los compromisarios el próximo día 5.

En la reunión que mantuvo el viernes por la mañana, la COC dio respuesta de esta manera a los escritos planteados por varios de los candidatos, en los que se reclamaba desde eliminar el requisito de la inscripción previa de los militantes para votar hasta ampliar el plazo hasta el mismo día de la votación.

La Comisión determinó no alterar las normas establecidas en los Estatutos, ni el Reglamento Marco ni el Reglamento para el XIX Congreso; por lo tanto, los requisitos se mantienen según lo establecido por la Junta Directiva Nacional. El plazo de los militantes para inscribirse acabó el pasado lunes, 25 de junio, y se han registrado solo el 7,6 por ciento del total del censo de afiliados.Los candidatos a presidir el PP dejaron el viernes aparcadas sus diferencias por un día y se unieron en torno al rechazo a cualquier medida por parte del Gobierno que suponga beneficios penitenciarios para los presos de ETA, como su acercamiento al País Vasco o un posible excarcelamiento. Así, parece que los principales candidatos han hecho caso a la llamada de atención del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien reclamó que "cuiden" al partido y no lo pongan en "entredicho", porque eso no es bueno y hay que mantenerse unidos. Por lo tanto, el proceso interno para elegir al nuevo líder del PP sigue según el calendario previsto, en el que el jueves se dio a conocer el número de compromisarios que representarán a los militantes en el Congreso extraordinario. Habrá un total de 3.184 compromisarios, que podrán votar en la segunda vuelta a su próximo presidente, de los que 2.612 serán elegidos por los afiliados. Las comunidades con más compromisarios electos son Andalucía, con un 18,2%, 475 representantes, y la Comunidad Valenciana, con 349 y el 13,4 por ciento. Además, la COC ha aprobado las papeletas que se utilizaran tanto para la elección de los compromisarios como de los candidatos que afrontan el último fin de semana de campaña.