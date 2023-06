El Supremo mantiene alejados de la política a los líderes del procés

El Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad planteados por cinco líderes independentistas condenados por el procés contra el auto que aplicó la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación. El auto impugnado mantenía las penas de inhabilitación absoluta a los políticos independentistas.

El tribunal que juzgó la causa del procés ha desestimado los incidentes planteados por el ex vicepresident catalán Oriol Junqueras, los ex consellers Jordi Turull, Dolors Bassa y Raul Romeva y el ex secretario general de la ANC Jordi Sánchez, un paso previo necesario para acudir después en amparo al Tribunal Constitucional.

El auto inhabilita a Junqueras (13 años), Romeva (12 años), Turull (12 años) y Bassa (12 años), al no considerar aplicable a su caso el nuevo tipo de malversación atenuada, y al estimar adecuada dicha pena a los delitos de desobediencia en concurso con malversación En cuanto al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez, se le condenó por el nuevo delito de desórdenes públicos.

Malversación

Respecto a la no aplicación del tipo atenuado de malversación, el tribunal subraya que "ninguno de los acusados en esta causa lo fue, como se insiste, por comprometer partidas de gasto para la satisfacción de intereses colectivos ni, menos aún, para financiar una actividad enmarcada en el ejercicio de un derecho fundamental".

Repite además que "si una autoridad o funcionario público destina fondos públicos a una actividad delictiva o antijurídica -en nuestro caso, la celebración de un referéndum prohibido judicialmente- lo que existe, sencillamente, es una distracción de fondos públicos por parte de aquellos que son los encargados de definir su destino y que, al actuar de la manera expuesta se apropian de estos fondos. Y como tal acto apropiativo implica ánimo de lucro".

En cuanto a la supuesta vulneración del principio de proporcionalidad de la pena, el tribunal señala que con la desaparición del delito de sedición, con la consiguiente ruptura del concurso medial con esta infracción, el nuevo marco punitivo autorizaba la imposición de una pena mínima de quince años de inhabilitación absoluta asociada al delito continuado de malversación de caudales públicos.

Sedición

Añade que "se ha roto el concurso con el delito de sedición, que ha sido derogado, y lo ha sido a todos los efectos por una reforma que, como nuestro auto expresaba con claridad, no se limita a una rectificación de las penas imponibles, sino que reestructura la relación entre los tipos penales de nuevo enunciado; por lo que nuestra tarea exigía más que un mero análisis de contraste entre las penas impuestas, como parece que ahora se reclama".

En contestación a alegaciones de Oriol Junqueras sobre la vulneración de su derecho fundamental a la participación política, la Sala dice: "No se advierte cómo el mantenimiento al Sr. Junqueras de la pena de inhabilitación absoluta impuesta puede vulnerar sus derechos de representación y de participación política. La limitación de estos derechos es inherente a tal pena impuesta conforme a derecho".