El TSJC juzgará a finales de julio a ex miembros de la Mesa del Parlament

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña celebrará los próximos días 21, 22 y 24 de julio el juicio por desobediencia contra los miembros de JxSí en la Mesa del Parlament y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que tuvo que aplazarse el pasado mes de marzo por el estado de alarma. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña celebrará los próximos días 21, 22 y 24 de julio el juicio por desobediencia contra los miembros de JxSí en la Mesa del Parlament y la ex diputada de la CUP Mireia Boya, que tuvo que aplazarse el pasado mes de marzo por el estado de alarma.

En una providencia, la sala civil y penal de TSJC ha fijado nuevas fechas para el juicio, que ya se ha aplazado en tres ocasiones: por motivos de agenda de los abogados, para estudiar si se enviaba al Supremo la causa contra el ex diputado de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) Joan Josep Nuet y por la emergencia sanitaria.

El juicio contra los miembros de JxSí de la Mesa en la etapa de Carme Forcadell como presidenta del Parlament y contra la exdiputada de la CUP, que la última vez se aplazó sin fecha, se celebrará en jornadas de mañana y tarde, según ha acordado el TSJC.

Los ex miembros de la Mesa Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, de JxSí, así como Mireia Boya, están acusados de un delito de desobediencia por desoír los requerimientos del Tribunal Constitucional al permitir la tramitación de las leyes del procés.

Previsto en noviembre

Inicialmente fijado para noviembre y diciembre, el juicio se tuvo que suspender tras las pasadas elecciones generales, en las que Nuet -que era secretario tercero de la Mesa del Parlament por Catalunya Sí Que es Pot se tramitaron las leyes del procés- resultó elegido diputado en el Congreso y, por lo tanto, aforado ante el Supremo.

A principios de marzo pasado, el Supremo se declaró competente para juzgar a Nuet, tal como defendían tanto el TSJC como la Fiscalía, y en contra de las alegaciones que presentó el acusado, que prefería ser juzgado en Cataluña.

La causa contra los cinco políticos de la Mesa del Parlament acusados de desobediencia se abrió a raíz de varias querellas de la Fiscalía, pero el Supremo acordó desgajarla de la causa del "procés" que llevó a juicio a Forcadell y al resto de los líderes independentistas y remitirla al TSJC.

En el caso de los ex vicepresidentes de la Mesa Lluís Maria Corominas y Lluís Guinó, la ex secretaria primera Anna Isabel Simó, y la ex secretaria cuarta Ramona Barrufet, de JxSí, están acusados de permitir que se debatieran en la cámara una serie de resoluciones a favor del referéndum de autodeterminación, a pesar de que el Tribunal Constitucional les había advertido expresamente que tenían la obligación de impedir cualquier iniciativa que supusiera eludir sus mandatos.

La ex diputada de la CUP Mireia Boya, por su parte, fue imputada por el Supremo en el caso del "procés" por haber presentado, como presidenta de su grupo parlamentario, la proposición de la ley de transitoriedad, que creaba un marco legal alternativo al español para el caso de que el "sí" a la independencia ganara el referéndum.

La Fiscalía pide para cada uno de los acusados penas de hasta un año y ocho meses de inhabilitación, así como una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave.