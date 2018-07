Tensión entre los partidos por la elección del presidente de RTVE

La elección de la persona que ocupará la presidencia de RTVE y el posible acuerdo para designarla únicamente entre PSOE y Podemos sigue siendo, al igual que en los últimos días, motivo de confrontación y acusaciones entre los partidos políticos.

Las negociaciones entre los grupos parlamentarios para la elección del nuevo presidente de RTVE encallaron el viernes tras las reticencias expresadas por el PNV y ERC sobre el candidato consensuado entre PSOE y Podemos, el periodista Andrés Gil (eldiario.es), que no contentó al resto de fuerzas políticas.

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, solicitó ayer al resto de grupos parlamentarios que sean "generosos y constructivos" para poder consensuar un nuevo presidente de RTVE que permita acabar con la "manipulación" y conformar un ente público plural. Según Lastra, a menos de 24 horas para que se cierre el plazo de presentación de candidaturas, "no hay nada decidido".

"Esperamos que en las horas que quedan hasta que se cierre mañana a las doce el plazo de presentación de candidaturas a ese nuevo y transitorio Consejo de Administración se pueda llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas políticas", subrayó.

Por su lado, el secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, aseguró que no se trata "tanto del nombre de las personas, sino de que se pase página cuanto antes a la época oscura del PP". Sobre el candidato, sostuvo que Podemos no tiene "líneas rojas" en sus conversaciones con el PSOE y que sólo pide "que se trate de un profesional del periodismo de contrastada labor, un profesional riguroso y no una persona que hasta hace pocos días estaba en los papeles de Bárcenas". Sobre la posibilidad de que sea elegido Andrés Gil, Echenique dijo que "esos detalles hay que dejarlos a la gente que está trabajando" y señaló que "no es sano ni sienta bien que vayan saliendo nombres de diferentes periodistas en el transcurso de estas conversaciones".

Para el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ejerce "como un bucanero que ha asaltado el poder y se está repartiendo el botín con sus socios", como ha hecho con TVE. "Sánchez se ha cargado la ley que habíamos aprobado en el Congreso y ha llevado un decreto debajo para repartir el poder de TVE con sus socios, aquellos que le han permitido el asalto al poder de España", según Villegas, que criticó "el dedazo y la colocación de gente próxima a él sin atender a los criterios de mérito y capacidad".

Los candidatos a la Presidencia del PP también tuvieron palabras sobre la situación en RTVE. Así, Pablo Casado dijo que el intento de PSOE y Podemos de "ocupar la televisión pública" es la "crónica de una ocupación anunciada". María Dolores de Cospedal calificó la entrega a Podemos de la elección de presidente de RTVE de "golpe a la democracia". "Dale TVE a Podemos para que la convierta en la Tuerka o en TV3. Los marxistas comunistas lo que saben hacer bien es manipular", opinó Cospedal. Y Soraya Sáenz de Santamaría afirmó que "Sánchez hace política carcelaria con los independentistas de Bildu".