Tito Berni niega su participación en la trama del caso Mediador

El ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, negó en sede judicial formar parte de la cúpula del denominado caso Mediador, acusado de captar a empresarios bajo la promesa de "obtener privilegios" en materia de contratación pública, al tiempo que reconoció que su empresa recibió ayudas europeas cuando estaba al frente de la Dirección General de Ganadería de Canarias.

Así consta en la declaración del ex diputado que tuvo lugar en sede judicial el pasado 22 de febrero en el marco de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Según advertía la magistrada instructora al inicio del interrogatorio, Fuentes Curbelo compareció en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo organizado.

Según apuntaban los investigadores en el sumario del procedimiento, la trama estaría encabezada por el propio Fuentes Curbelo; su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, director general de Ganadería; el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Antonio Navarro Taraconte, conocido también como el "mediador".

Ante tales indicios, la juez preguntó: "¿Es usted quien le presenta Navarro Tacoronte a su sobrino? ¿En qué momento se forma este triángulo?". El diputado se desmarcó. "No sé de qué triángulo me pregunta", dijo. La juez le respondió: "El que evidentemente hay. Navarro se reúne con su sobrino, se reúne con usted y entre ustedes tres hay un cruce de conversaciones y de transferencias y pagos".

El ex dirigente relató que conoció al "mediador" de la trama que ahora se investiga al principio de su gestión como director general de Ganadería. "Navarro Tacoronte se me presentó por primera vez (...) en la Dirección General de Ganadería. Pasó por mi despacho. No recuerdo el mes exactamente. Pero fue al principio de mi gestión. Se presentó con un señor de Tenerife (...) como un empresario que se dedica a la instalación de fotovoltaicas", precisó. Ante tal afirmación, la juez le preguntó si dentro de sus funciones como director de Ganadería estaba recibir a empresarios.

Fuentes Curbelo dijo que sí. "No volví a hablar con él más hasta que era diputado", añadió al tiempo que precisó que el "mediador" le contactó de nuevo. "Seguía comentándome que tenía empresas interesadas en establecerse en la Zona Especial Canaria", dijo. Según el sumario, Navarro Tacoronte aseguró en sede policial que conocía a Fuentes Corbelo "desde la infancia".

El ex diputado del PSOE indicó a la juez que quedó un día con el empresario canario en la Cámara Baja, en Madrid. "Comimos una vez en la cafetería del Congreso de los Diputados", dijo, a lo que la instructora preguntó si era "normal" ese "paseíllo de empresarios".

"Es habitual que muchos empresarios vengan al Congreso a exponer sus problemas e intentar solucionar", apuntó Fuentes Curbelo. "Habiendo un director de Ganadería, que es su sobrino que le sucede en el puesto, tienen que ir al diputado del Congreso en la sede de Madrid. ¿Qué? ¿Es ineficaz la Dirección General?", expresó la juez.

Preguntado sobre si en su mandato intervino en algún expediente relacionado con su empresa, aseguró que "lo primero" que le asesoraron los servicios jurídicos de las direcciones generales es que dejara sus responsabilidades como empresa.

"No recuerdo haber participado directamente, pero mi empresa ha sido beneficiaria de subvenciones y ayudas de fondos europeos", añadió. Curbelo puntualizó que quien se ha encargado de gestionar dichas ayudas ha sido su esposa.

Preguntado sobre si ha utilizado su condición para favorecer a sus empresas, Fuentes Curbelo fue tajante: "Nunca".

La juez avisó de que aún no ha podido realizar una investigación patrimonial de sus cuentas porque hasta hace poco era diputado. "Hay comidas documentadas, facturas pagadas documentadas, reuniones documentadas y todo esto confluye con, al menos por ahora, ingresos en la cuenta de la asesoría. Aún sus cuentas personales no han podido ser investigadas porque usted ostentaba la condición de aforado ", precisó.