Torra anuncia el fin de la legislatura catalana

En una comparecencia efectuada este miércoles en el Palau de la Generalitat, el presidente de Cataluña, Quim Torra, ha considerado que la legislatura catalana "ya no tiene más recorrido político", achacando la causa a la falta de "lealtad" de ERC. No obstante, ha decidido posponer el adelanto electoral hasta después de aprobar los presupuestos para 2020 y también ha confirmado que se reunirá el próximo 6 de febrero con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Torra se ha mostrado durante su intervención, en la que no ha aceptado preguntas, muy crítico con su socio en el Govern, Esquerra, al que acusó de no informarle de su decisión de despojarlo del acta de diputado en el Parlamento catalán. "El lunes no se respetó el consenso del independentismo y la presidencia del Parlament permitió dejar a la intemperie a la presidencia de la Generalitat", lamentó Torra, para quien "el Govern no puede actuar sin unidad".

El anuncio del president llega 48 después de la enésima crisis interna del Ejecutivo regional a raíz de la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aceptar la sustitución de Torra como diputado.

Si no hay imprevistos, el vicepresidente, Pere Aragonès, presentará esta tarde los Presupuestos una vez hayan sido aprobados por el Govern en el Consell Executiu de las 15:00. Está previsto que entregue las cuentas al presidente de la Cámara, Roger Torrent, a las 18:00.

Los comicios serán como pronto en mayo

Las cuentas se tendrían que debatir en el Pleno del 12 de febrero, con el debate de las enmiendas a la totalidad, y votarse, finalmente, el 18 de marzo. Si el president convoca los comicios justo después las elecciones se celebrarían dos meses después, en mayo. Pero a pesar de que el Estatut establece el plazo de 54 días entre la convocatoria y la celebración, fuentes de Presidencia apuntan que eso no significa que se celebren necesariamente antes del verano.

El PP ha anunciado justo después de la intervención de Quim Torra que presentará una querella por considerar que no puede convocar elecciones ya que al serle retirada el acta de diputado no sigue siendo presidente de la Generalitat y, por tanto, no tiene la facultad para decidir cuándo serán los comicios.