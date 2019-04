"No me extraña que al final no les haga caso nadie", ha proseguido Arrimadas, que se ha declarado "harta" de los dirigentes independentistas, que son "muy pesados y cansinos" y a quienes ha pedido que "dejen de bombardear a los catalanes con propaganda separatista".

"Pedimos otra vez a Europa y a la comunidad internacional que se involucre para resolver este conflicto de una forma democrática; no se pueden tolerar juicios políticos, una democracia no puede tolerar que se silencie la voz de la gente con amenazas y violencia", ha subrayado.

Lambán afirma que Sánchez "no indultará" a los presos del 'procés'

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que él no indultaría a los líderes independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo, en caso de ser condenados por los delitos de rebelión, y se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco lo haría. "Que no se me enfade", ha comentado.

"Yo no los indultaría y, es más, por conversaciones que he tenido con Pedro Sánchez, me atrevo a decir, que no se me enfade, que él tampoco los indultaría", ha manifestado Lambán en una entrevista con Onda Cero.

Lambán desconoce por qué Sánchez no dice en público que no indultaría a los presos del procés y lo ha achacado a una "estrategia de comunicación". "Cada cual dice las cosas cuando lo considera oportuno", ha señalado. En todo caso, el presidente aragonés, que pertenece al ala crítica de Sánchez, ha insistido en que si al final son condenados por los delitos de los que se les acusa, "no tiene absolutamente ningún sentido que se los indulte" y que en esa misma línea cree que transita el presidente.