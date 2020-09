Torra comparece como invitado en el ‘Parlament’ tras el “golpe de Estado”

El ex presidente de la Generalitat Quim Torra, inhabilitado desde el lunes, ha vuelto este miércoles al Parlament para intervenir como invitado en un pleno específico, en el que ha recalcado que "no acepta" su destitución y ha denunciado un "golpe de Estado contra las instituciones" de Cataluña.

Torra compareció como invitado ante el pleno, en un debate específico para abordar su inhabilitación, solicitado por JxCat y ERC, justo el día en que el Govern en funciones aprobaba un decreto para formalizar el nuevo rol del vicepresidente, Pere Aragonès, como "sustituto" del president inhabilitado.

Aplausos de Puigdemont

En el inicio de su intervención, precedida de una ovación de los diputados soberanistas –antes el grupo parlamentario de JxCat, incluido el ex president Carles Puigdemont por videoconferencia, lo ha recibido también con aplausos y gritos de "president"–, Torra ha protestado contra la sentencia de un "tribunal de parte" y se mostró convencido de que Europa enmendará esa decisión.

El grupo de Ciudadanos en el Parlament decidió no seguir participando del pleno sobre la inhabilitación del ya ex president y se ha ausentado del debate y voto de las propuestas de resolución, ha explicado en Twitter el líder de la oposición, Carlos Carrizosa. "Este no es un pleno para dar respuesta a los problemas de los catalanes, sino un pleno de consolación para el señor Torra", ha afirmado.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado por su parte que no era "razonable" que el Parlament celebrara un pleno sobre la inhabilitación de Torra dos días después de que ésta se hubiera producido.

En declaraciones en Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), Iceta ha señalado que el pleno de este miércoles era un intento por parte del independentismo de que "las instituciones hagan un papel que no es el que les corresponde".

Espíritu de confrontación

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha defendido a su vez que el independentismo avance "hacia la confrontación inteligente" con el Estado y ha abogado por "provocar puntos de inflexión" "en el horizonte más inmediato".

En su intervención en el pleno específico para abordar la inhabilitación del ya ex jefe del Govern, Budó ha aseverado que la estrategia judicial forma parte de esta confrontación: "Ya hemos visto cómo desde el exilio se ponen fundamentos que nos tienen que permitir ganar esta lucha por nuestros derechos y libertades".