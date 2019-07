Torra descarta el adelanto electoral "cuando lleguen las sentencias"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene claro que no convocará elecciones en los próximos meses: "No tengo ninguna intención de convocar elecciones cuando lleguen las sentencias". Torra explicó en Público que considera necesaria una respuesta unitaria y colectiva si las sentencias son condenatorias y que no debería pasar por una convocatoria electoral sino por "volver a ejercer el derecho de autodeterminación de Cataluña".

Preguntado por las afirmaciones de líderes de ERC sobre unos próximos comicios, el president apuntó que pretende seguir trabajando por la autodeterminación: "Yo me considero un heredero, un sucesor mejor dicho, del Govern del president Puigdemont y del vicepresidente Junqueras, del Govern que llevó el país a la autodeterminación y, por tanto, nosotros tenemos que continuar por este camino". Cuestionado por cómo evitar que las soluciones al choque con el Estado se busquen en los tribunales, Torra pidió un "empoderamiento de los políticos por encima de la judicialización".

Asimismo, pidió la dimisión del ministro en funciones de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y dijo que "es uno de los grandes pirómanos de la vida política"; insistió en el caso de presunto espionaje a diputados extranjeros y advirtió de que afectará a la decisión de los eurodiputados sobre su candidatura a alto comisionado de la UE. "En la medida en que los diferentes países afectados se den cuenta, pondrán el grito en el cielo sobre como el CNI y varios agentes han podido campar impunemente", añadió.

También afirmó que en el tiempo que lleva al mando de la Generalitat no ha recibido ninguna propuesta del Gobierno a pesar de que asegura que ofrecieron "un cheque en blanco" al presidente Sánchez en la moción de censura.

A propósito de su juicio por desobediencia al no retirar el lazo amarillo de la fachada de la Generalitat, reiteró que la Junta Electoral Central (JEC) no era el órgano competente para ordenarle retirarlo y ha afirmado que "alguien ha querido que fuera a juicio". Aseguró que es "absurdo" que la Fiscalía le pida 20 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa, y subrayó que desobedeció en pro de la libertad de expresión y contra lo que considera una utilización fraudulenta de la JEC por parte de PP y Cs.