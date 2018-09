Torra llama a "encender pacíficamente" Cataluña en las próximas semanas y meses

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho un llamamiento a todos los catalanes a "encender pacíficamente, democráticamente, no violentamente" Cataluña en las próximas semanas y meses, porque "no podemos renunciar a la libertad" ni "ser menos que cualquier otro ciudadano europeo".

En un acto anoche en Santa Coloma de Farners (Girona), Torra intervino durante una "cena amarilla" solidaria con los "presos y exiliados" soberanistas.

"Yo os pido, como pido a toda Cataluña, que en estas semanas y meses que vendrán tengamos esta misma mirada, volvamos a encender pacíficamente, democráticamente, no violentamente este país", aseveró Torra ante las cerca de 300 personas presentes.

El presidente catalán instó también a "iniciar esta marcha por nuestros derechos civiles, sociales y nacionales", porque "no podemos renunciar a la libertad".

"No podemos renunciar al derecho de ser libres. Tenemos derecho a tener derechos. Tenemos derecho a tener nuestros derechos civiles como cualquier otro ciudadano europeo, no podemos ser menos que cualquier otro ciudadano europeo. ¿Por qué nos hemos de resignar a ser menos que un ciudadano escocés? No, no renunciamos", concluyó.