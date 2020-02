Torra insiste en la figura del mediador porque es "lo que ha votado el 'Parlament"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, aseguró que "el proceso de negociación también deberá continuar mientras Cataluña esté en proceso de elecciones", y pidió blindarlo y que se produzca un diálogo real y honesto. En una entrevista en el Punt Avui, Torra afirmó que "el Parlament ha votado que hace falta un mediador" y confió en que la CUP y ERC cumplan con lo que han votado.

Insistió en que defenderá la figura de un mediador internacional porque así lo ha votado el Parlament y negó que JxCat quiera que haya un mediador para hacer descarrilar el diálogo: "De ninguna de las maneras". "Justamente yo fui hace un año a La Moncloa con el señor Sánchez con la voluntad de saber cuál era su propuesta", recordó Torra, que añadió que de esa reunión salieron diciendo que había un conflicto político que se debía resolver políticamente.

El presidente catalán subrayó que no sabe con qué Pedro Sánchez se encontrará en tres meses, y criticó que se condicione el diálogo a la aprobación de los Presupuestos: "Vamos mal".

Descartó avanzar la fecha de las elecciones catalanas y explicó que la revelará tras la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat, porque busca preservar las cuentas y la negociación con el Gobierno "de electoralismos y partidismos".

Sobre el candidato de JxCat, dijo que él no encabezará ninguna lista, sostuvo que su espacio político debe ser quien decida y ha destacado que el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont es "un líder indiscutible". "No digo que Puigdemont tenga que ser el candidato", aclaró Torra, sino que es el líder de JxCat y el presidente del 1-O y la declaración de independencia, concretó el jefe del Govern.