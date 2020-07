Torra llama al independentismo a "prepararse" por si vence en las urnas

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, llamó ayer al independentismo a "estar preparado" por si en las próximas elecciones catalanas logra superar el 50% de los votos, hecho en el que tiene "plena confianza": "Entonces deberemos tener una respuesta clara para la ciudadanía", dijo.

Torra participó en el acto inaugural del congreso fundacional del partido Junts per Catalunya (JxCat), impulsado por el ex president Carles Puigdemont y en el que también tomaron la palabra los independentistas presos Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Joaquim Forn, entre otros.

A juicio de Torra, que no dio pistas sobre la fecha electoral, las fuerzas independentistas, en caso de obtener la mayoría en votos, deben tener lista "una respuesta clara para la ciudadanía, clara y fiel al salto colectivo que representó el 1 de octubre". "Toda la fuerza, el apoyo, el coraje, la firmeza. Sobre todo, todo el patriotismo y toda la fidelidad al pueblo de Cataluña", aseveró acto seguido el president.

Torra dedicó buena parte de su discurso a repasar la gestión del Govern durante esta pandemia, según dijo marcada por "el rigor y la responsabilidad", "la anticipación", buscando "convivir con el virus y reactivar la economía" al mismo tiempo.

"Lo estamos haciendo bien, trabajando con expertos, asesorándonos", añadió antes de señalar que el Ejecutivo ha gobernado para "el conjunto de catalanes": "Hemos demostrado que gobernamos por el bien de absolutamente todo el mundo".

Por su parte, Puigdemont señaló que JxCat representa a su entender la "corriente central" del independentismo y de Cataluña en su conjunto y que debe ser una "herramienta no sectaria ni excluyente". En su intervención, en la que no hizo ni una sola referencia al PDeCAT, que podría escindirse del espacio de JxCat, Puigdemont subrayó que en su nueva organización "no sobra nadie".

"Nos necesitamos todos, todas las miradas, acentos y estrategias para conseguir legar a las generaciones futuras el país al que tenemos derecho. Nuestra aspiración es reforzar la alianza de quienes estamos en el mismo bando, fortalecernos internamente para llegar hasta el final en los objetivos que nos marquemos", dijo.

En pleno pulso con la dirección del PDeCAT, apeló a las bases de JxCat: "Os pido que todos trabajemos para hacer de JxCat una herramienta no sectaria ni excluyente, que se comporte como una organización moderna".