Torra pide manda una carta "urgente" a Sánchez por la "represión"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una carta en la que le pide "una reunión con carácter de urgencia" para hablar, según ha afirmado esta mañana, de la "represión" del movimiento independentista en Cataluña.

En su misiva, Torra muestra su "disponibilidad absoluta" en cuanto a la fecha y el lugar del encuentro solicitado, una vez "concluido el ciclo electoral" y en un momento en que los "asuntos que ocupan" a ambos gobiernos están "más candentes que nunca".

"Mi gabinete se pondrá en contacto con el vuestro para facilitar que esta reunión de interés común se pueda hacer tan pronto como sea posible. Conviene que abordemos las cuestiones más urgentes y trascendentes de acuerdo con los mandatos electorales que hemos recibido cada uno", señala en la carta dirigida a Sánchez.

En la carta, muy escueta, Torra no profundiza en las cuestiones que quiere abordar directamente con el presidente del Gobierno en funciones, pero sí lo ha hecho esta mañana en una entrevista en TV3.

"Lo tenemos que resolver"

"Nos acaba de decir el fiscal que somos una organización criminal, nos están pidiendo penas de más de 70 años de prisión para todos nuestros compañeros, tenemos a gente en el exilio, la represión no se detiene", y esto "es lo que tenemos que resolver", ha subrayado.

"Quiero pedirle al señor Sánchez una reunión urgente ya, para hablar de esta situación", ha añadido.

El presidente catalán ha deplorado que, ayer martes, la Abogacía del Estado -que, según ha sostenido, ahora "depende directamente del PSOE" dada su vinculación al Gobierno central- hiciera un escrito de acusación en el juicio del 'procés' en el que "dijo lo mismo que Vox". "No lo podemos aceptar de forma alguna", ha avisado.

Más allá de expresar a Sánchez su disconformidad con el escrito de la Abogacía del Estado, Torra también quiere aprovechar la cita con el líder del PSOE para poner sobre la mesa el escrito de un grupo de trabajo de la ONU que pide la "inmediata libertad" de varios líderes independentistas presos.

"Hay una legalidad internacional que les está diciendo: 'Ustedes, Reino de España, tienen que poner en inmediata libertad a estos señores y señoras'. Y no lo están haciendo, están incumpliendo", ha protestado.

Para Torra es evidente que el "foco" de negociación con el Gobierno debe centrarse en la situación de los encausados por el procés, y no en otras cuestiones como la mejora de la financiación de las comunidades autónomas.

Una vez abierta la negociación con el Ejecutivo central, el president quiere que se incorpore una figura que recoja de forma objetiva lo que proponen las dos partes, una suerte de "relator" que deje constancia del avance de las conversaciones.

Si finalmente hay una sentencia condenatoria para los líderes del 'procés', Torra cree que habrá que dar "una respuesta basada en los principios democráticos y en el ejercicio del derecho de autodeterminación".

Torra ha rehusado concretar en qué debería consistir esta respuesta, ya que antes quiere escuchar a las entidades y partidos partidarios de un referéndum de autodeterminación.

Al ser preguntado por si, tras los resultados electorales, contempla la posibilidad de que haya una mayoría de catalanes que no quiera la independencia, ha sido tajante: "No, no lo contemplo. Hay una mayoría social que sí la quiere", ha asegurado.

La periodista Lídia Heredia, que conducía la entrevista, ha replicado que "electoralmente no es así", a lo que el president ha remarcado: "Sí, sí que es así, hay un 50% que lo dice así, si hace los cálculos correctamente", ha insistido.

Para justificarlo, ha destacado el 49,7% de los votos recabados por el independentismo en las elecciones europeas del 26 de mayo en Cataluña y ha asegurado que el porcentaje subiría por encima del 50% "si se quitaran los votos nulos".

Con todo, Torra ha reivindicado que, tras cada momento de crisis, el independentismo sale reforzado y se ha mostrado confiado en que habrá "unidad estratégica" en los próximos meses.