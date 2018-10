Trampantojo

Dícese de la "trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es". Nos sobran los trampantojos. Sin ir más lejos, tenemos a un presidente que no gobierna sino que deja las cuestiones más delicadas en manos de un político que ni siquiera es de su partido, y hay un president que sólo recibe instrucciones desde Bélgica. En España mandan los jefes de Gobierno. Excepto ahora.

Ayer se volvió a escenificar en Bruselas que Torra es un mandado. Su papel se limita a anunciar las decisiones de Puigdemont. Torra no es lo que pretende hacer ver, y como Sánchez se mantenga en el camino emprendido desde que se reunió con Iglesias en La Moncloa hace 10 días, también el presidente se convertirá en un personaje ilusorio, que no ilusionante, porque será Iglesias quien lleve la batuta del Gobierno.

Desde La Moncloa se transmitía antes que Iglesias hacía lo que le pedía Sánchez, pero con las críticas el socialista anunció que el morado actuaba motu proprio. Lo que aún es peor, pues permite que ande suelto un dirigente de otro partido que hace propuestas como si fuera del Gobierno. No nos engañemos, si a Iglesias no se le viera como un enviado de Sánchez, de qué lo iba a recibir Urkullu. Torra sí, porque no tiene nada mejor que hacer; en cuanto a Junqueras, recibiendo a Iglesias en la prisión, da en las narices a Puigdemont porque aparece ante la opinión pública catalana como interlocutor prioritario del Ejecutivo.

Cuanto más potencie su figura Iglesias, más quedan Sánchez y Torra en entredicho. Por no mencionar que por mucho que Iglesias sea socio de Sánchez, la única opción de que éste se mantenga en La Moncloa tras las elecciones es arrancar votos de Podemos... y poco arañará si permite que el líder morado se ponga medallas que debería colgarse él.

Hace tiempo que en este país ocurren cosas incomprensibles. Pero que el presidente de todos los españoles y el presidente de Cataluña promuevan la imagen de un adversario, es inaudito.