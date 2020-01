Trapero defiende a los Mossos y ataca la "barbaridad" del 'procés'

Es más, Trapero calificó las resoluciones de ruptura que el Parlament aprobó en el marco de la estrategia unilateral independentista como "una barbaridad más de las que se estaban haciendo" en el procés e insistió en que en la reunión que mantuvieron con Puigdemont y varios consejeros el 28 de septiembre advirtieron al Govern de que "no se equivocaran", de que la policía catalana no iba a "secundar ninguna ruptura de la legalidad ni de la Constitución" y expresaron su "preocupación" por los daños a la imagen del cuerpo.

La Audiencia Nacional acogió el inicio del juicio contra Trapero, el ex director de los Mossos Pere Soler y el ex secretario general de Interior Cesar Puig, para quienes la Fiscalía pide 11 años de cárcel por rebelión, así como contra la intendente Teresa Laplana, que se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión por sedición.

"La actitud de los votantes del 1-O fue difícil de entender"

En un interrogatorio de casi seis horas, Trapero explicó los motivos que permitieron la ocupación de numerosas de las escuelas que iban a acoger el referéndum del 1-O. "No entendimos que eran actividades preparatorias del referéndum", respondió Trapero, que argumentó que entendieron que la orden judicial de precintar las escuelas no "facultaba" a los Mossos a desalojarlas antes del día 1 y se escudó en lo "difícil" que era "distinguir" entre las actividades educativas y lúdicas y las relacionadas con el 1-O. "Lo que hicimos fue lo que entendíamos que nos ordenaba la orden judicial; no sé si equivocadamente o no, pero voluntariamente equivocadamente, no", dijo un Trapero que dijo sobre los votantes del 1-O que "les iba la vida" y que tuvieron una "actitud difícil de entender y sobre todo de prever".