El Tribunal Constitucional consigue el quórum para debatir la ley del aborto

El Tribunal Constitucional rechazó apartar a cuatro magistrados del recurso contra la Ley del Aborto que participaron en 2010 en la tramitación de aquella norma y evita así quedarse sin quórum para resolver.

Como era de esperar, el pleno del tribunal de garantías inadmitió a tramite los incidentes de recusación contra el presidente Cándido Conde-Pumpido y los magistrados Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel por falta de legitimación de los cinco ex diputados del PP que los recusaron.

El Pleno entiende que los ex diputados firmantes carecen de legitimación a título particular y en su propio nombre para solicitar la recusación pues sólo el conjunto de los 71 diputados del PP puede recusar, en cuyo nombre no actuaban en este caso.

Con esta decisión, el tribunal salva la amenaza de quedarse sin quórum para resolver, pues el mínimo son ocho magistrados. Precisamente, el tribunal ya rechazó el martes la abstención de Espejel porque el Pleno no consideró justificados sus motivos que, en caso de haberse aceptado, habría abocado a tres magistrados más a seguir sus pasos.

Resueltas las recusaciones, el Pleno abordará el debate de la ponencia del conservador Enrique Arnaldo, que avala la ley de 2010 y sólo ve inconstitucional el artículo que regula la información que reciben previamente las mujeres al considerar que no está debidamente informada. La mayoría progresista, de siete a cuatro en el pleno, tiene intención de avalar la ley del aborto.