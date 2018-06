Estados Unidos impide la entrada a Solana por haber viajado a Irán

El ex político español Javier Solana vio denegado el permiso de entrada a Estados Unidos por haber viajado recientemente a Irán, que se trata de uno de los países incluidos en la lista negra por el Gobierno de Donald Trump, según informó el diario El País.

Las normas de inmigración impuestas por la Administración estadounidense convierten prácticamente en sospechosos a aquellos ciudadanos que pretendan ingresar en el país norteamericano después de haber viajado a una serie de estados, entre los que está Irán. De este modo, incluso una figura de prestigio internacional como Javier Solana, secretario general de la OTAN (1995-99) y Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad de la UE (1999-2009).

Solana no superó el primer filtro, que es la autorización electrónica (ESTA), por lo que no pudo asistir a un acto que tenía programado en EE UU. Desde la Embajada de Estados Unidos en Madrid declinaron realizar declaraciones al respecto, aunque sí explicaron que el sistema rechaza automáticamente las peticiones de quienes hayan visitado en los últimos años Irán, Iraq, Siria, Sudán, Libia, Somalia o Yemen, los países incluidos en la lista negra.

Tal veto no implica que ciudadanos como Solana no puedan viajar a EEUU, aunque han de obtener un visado como si no fueran europeos, por ejemplo.