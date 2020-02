Urkullu y Feijóo vuelven a ir de la mano a las urnas

Vascos y gallegos irán a votar de la mano el próximo 5 de abril, Domingo de Ramos, según han decidido, en primer término, el lehendakari, Íñigo Urkullu, y pocas horas después el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Ambas comunidades ya coincidieron en los tres anteriores comicios: 2009, 2012 y 2016.

Arropado por varios consejeros de su Gobierno de coalición PNV-PSE, Urkullu ha explicado que adelanta los comicios porque considera que el clima electoral "se ha instalado en Euskadi", lo que haría "muy difícil" aprobar los proyectos que se encuentran en tramitación en el Parlamento vasco.

Urkullu ha informado de que ha tomado esta decisión en "beneficio de la sociedad vasca", a la que así le ahorra una "campaña permanente de ocho meses" si hubiera mantenido la celebración de las elecciones en otoño. Ha añadido que de esta manera ya habrá un nuevo Gobierno antes de verano, lo que le permitirá encaminar la tramitación de los presupuestos del próximo año.

A preguntas de los periodistas, ha reconocido que este adelanto electoral también se ha visto motivado por la "situación general en el Estado y cómo Cataluña podría afectar al Gobierno español y, de rebote", a las demás instituciones del Estado. Pero ha insistido en que en su decisión no ha influido la situación en Cataluña, donde se desconoce la fecha de las elecciones autonómicas. "No me puedo ver condicionado por algo que no sé", ha remarcado.

Charla el domingo por la noche

Poco después, y tras mantener el domingo por la noche con Urkullu una conversación telefónica, Feijóo ha decidido hacer coincidir las elecciones gallegas con las vascas, aunque hará oficial su plan dentro de unos minutos.

Los comicios se adelantan seis meses respecto a la fecha prevista. En esta decisión, según fuentes cercanas a la Xunta, ha pesado que Feijóo no quiere hacer coincidir las elecciones gallegas con las catalanas, que aún no tienen fecha, por el ruido que se puede generar.

Gonzalo Caballero será el candidato del PSOE a la Xunta y Ana Pontón encabezará la lista del BNG, mientras se da por hecho que el aspirante del PP será Feijóo, quien buscará su cuarta mayoría absoluta en la comunidad y que ya ha mostrado su falta de interés en ir de la mano con Ciudadanos en el proyecto Mejor Unidos.