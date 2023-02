Valencia, la plaza deseada

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, desembarcará este sábado en Valencia acompañado de todo el partido para intentar conquistar esta región, la pieza más codiciada en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Casi un año después de la profunda crisis interna que afectó a la formación y que acabó con la salida de Pablo Casado, el PP quiere escenificar una imagen de unidad en esta XXVI Intermunicipal que se inmortalizará en una foto conjunta de los ex presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy junto a Feijóo.

El cónclave, en el que el partido estrena su lema de precampaña España entre todos, reunirá a decenas de alcaldes, candidatos y concejales del PP de toda España para reivindicar la gestión municipal de la formación ante los comicios de mayo.

Feijóo posará con Aznar y Rajoy en uno de los "cuatro motores electorales" de España

Feijóo también quiere destacar la labor que realizaron los Gobiernos del PP y contará para ello con Aznar y Rajoy, a los que hace años que no se les ha visto juntos en actos de partido, salvo alguno de carácter institucional.

Esta foto de Aznar y Rajoy -que no han ocultado su distanciamiento en los últimos años- tiene una gran fuerza simbólica porque supone juntar en Valencia a todas las sensibilidades del PP en torno a Alberto Núñez Feijóo, con la vista puesta en las elecciones de mayo y en las generales de fin de año.

Esta instantánea se produce cuando se cumple casi un año de la profunda crisis interna que convulsionó al PP y culminó la madrugada del 24 de febrero en una reunión de los barones del partido promoviendo el nuevo liderazgo de Feijóo y acordando la salida de Casado, que dejó la Presidencia en el congreso extraordinario que se celebró en Sevilla en abril.

El PP no ha invitado a Pablo Casado a esta Intermunicipal. El coordinador general del partido, Elías Bendodo, justificó su ausencia asegurando que lo que buscan en esta convención es hablar de la gestión de Gobierno del PP de pasado y de futuro, razón por la que solo acudirán los ex presidentes del Gobierno y no a los presidentes del partido.

El PP reivindicará además las primeras alcaldesas del cambio, como Luisa Fernanda Rudi (Zaragoza), Teófila Martínez (Cádiz), Celia Villalobos (Málaga) o Rita Barberá (Valencia).

"Vamos a reconocer el papel del municipalismo protagonizado por las mujeres del PP desde 1995 hasta ahora con nuestras nuevas candidatas y alcaldesas para las elecciones de mayo de 2023", dijo el jueves Bendodo, quien recordó que las autonómicas y municipales de 1995 y 2011 fueron la "antesala" de la victoria en las generales que se celebraron meses después.

El PP ha elegido la Comunidad Valenciana para esta Intermunicipal porque es una de las plazas que intentará recuperar en las elecciones del 28-M. Los populares ven factible arrebatar el Gobierno autonómico al socialista Ximo Puig y hacerse además con la alcaldía de la ciudad, en manos de Joan Ribó (Compromís).

Feijóo reconoció recientemente la importancia de esta región el 28-M en un acto con sus candidatos autonómicos. Delante de Carlos Mazón, presidente del PPCV, afirmó que Valencia es uno de los "cuatro grandes motores" electorales de España por población y admitió que, "si el motor de Valencia funciona y Carlos Mazón es el presidente de la Generalitat, seguro que habrá cambio político en España".

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, considera que la Intermunicipal es el inicio del camino que abrirá la "puerta de salida" de Sánchez del Gobierno. A su entender, el 28-M, los españoles tendrán la oportunidad de "poner en su sitio" a Sánchez, "que ha estado mintiendo desde el minuto uno".